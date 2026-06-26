「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

試合後、後半途中から登場し日本選手として初めてＷ杯５大会連続出場を果たした長友佑都に、ＮＨＫの中継でピッチレポーターを務めた明大の同期、林陵平氏がインタビュー。「マンマミーアしかないです。あの表現は長友佑都らしい。でも本当に彼、５回目の大会でもやっぱり感動するんだなというのは、インタビューをしててすごく感じましたね」と振り返った。

解説を務めた元日本代表の本田圭佑は「佑都はインタビューの時じゃない、その前か後に何か話してなかったの？」と質問。林氏は「しましたね。『とにかくスゲえな、Ｗ杯』って。初めて出たような感じでずっとしゃべってて」と様子を明かすと、本田は「佑都の顔は、なんか少年のような顔をしてたからね」と応じた。