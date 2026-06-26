ABCテレビ「虎バンチャンネル」で掛布氏とファンが選出

阪神の森下翔太外野手が、5月20日の中日戦で放った劇的なサヨナラ本塁打が、5月度の「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」に選ばれた。受賞式に臨んだ森下は「繋いでくれたベンチ、チームメートがいてこその受賞」と、最大7点差からの大逆転劇を見せた打線の執念に感謝した。

森下はこの試合、4打席目までノーヒット。チームが終盤に驚異的な猛攻を見せると、同点で迎えた9回の第5打席に、相手6番手・牧野憲伸投手から試合を決める劇的な一発を左翼スタンドに打ち込んだ。DIDブランドアンバサダーを務める“ミスター･タイガース”こと掛布雅之氏も「何一つ文句ありません。完璧でした」と感服の一撃だった。

この打席を振り返り「自分だけ打っていないぐらいの感じで、自分の中でもちょっとモヤモヤしていたところもあって。ここは一発狙いたいなっていう思いはあった」と心境を明かした。打球はやや角度が低かったものの「これが入らなかったら甲子園を恨みますぐらいの感覚ではありました」と笑顔を見せた。

阪神ファンにはお馴染みのABCテレビ公式YouTube「虎バンチャンネル」では、毎月「DID 大同工業 presents 阪神タイガース DIDアワード」を選出。掛布氏がノミネートしたプレーの中から、X（旧ツイッター）上でのファン投票で受賞プレーを決める。

甲子園を沸かせた森下の一発は147票を獲得。5月19日の立石正広内野手の初打席初ヒットは34票、5月2日のラファエル・ドリス投手の通算100セーブは19票だった。（Full-Count編集部）