両リーグ最多得票は日本人選手ではイチロー以来

オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票の「フェーズ1」が25日（日本時間26日）に終了し、ドジャース・大谷翔平投手は334万1257票を集め、両リーグ最多得票で先発出場が決定した。快挙から数時間後、大谷はファンに“無言”で感謝を届けた。

今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。1次投票では、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人を決定する。各リーグで全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人はその段階で先発出場が決まる。

大谷は334万1257票で両リーグ最多の支持を受けた。2023、2025年にリーグ最多得票となっていたが、メジャー全体1位は自身初。日本人選手ではイチロー以来の快挙となった。

日本時間7時過ぎに投票結果が発表されると、大谷は午前9時40分頃に自身のインスタグラムを更新した。ストーリーズ機能を3連投し、ドジャース公式、MLB公式、地元放送局「スポーツネットLA」の祝福投稿を引用した。そこには一切の文字が添えられていなかったが、投票してくれたファンに対して“無言”で感謝を届けたようだ。

ドジャースは25日（同26日）は移動日。26日（同27日）から敵地のパドレス戦に臨む。（Full-Count編集部）