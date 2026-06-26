NHK総合の生中継で解説

サッカー日本代表は日本時間6月26日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ最終戦でスウェーデン代表と1-1で引き分け、グループFの2位で決勝トーナメント進出を決めた 。

NHK総合の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、ドロー決着となった試合後に「終わってから言うのもずるいかもしれないですけど」と振り返り、次戦のブラジル戦を見据えた。

日本は引き分け以上でグループリーグ突破が決まる状況のなか、後半11分に前田大然のゴールで先制 。その後に追いつかれたものの、1-1のまま試合を終えて決勝トーナメントへと駒を進めた。

試合後、スタジアムからの中継で本田は結果について「終わってから言うのもずるいかもしれないですけど」と前置きしつつ「これでよかったんです」と総括。「というのも、ここからが本当のワールドカップが始まる。まったく違う戦いになる。（ベスト）32でブラジルに勝てるか勝てないかで、大きく変わる」と、これからは“別物”という見方をした。

それだけに引き分けに終わったスウェーデン戦についても「今日も試合の分析をしすぎる必要はない」と語り、まずはグループ突破という結果を前向きに受け止めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）