交代時の悔しそうな表情について監督やチームへの不満をきっぱりと否定

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

試合後、10番のMF堂安律が取材に応じ、交代時に見せた悔しそうな表情について「監督にも怒ってないですし、まあちょっと怒ってた理由があるんで」と、その真意に言及した。

この日はシャドーで先発出場。右サイドから左サイドへとレーンを変えながら攻撃の歯車となり、前田大然のゴールを見事にアシストした。「大然とはああいうプレーをまさに試合前話していた」と明かし、上田綺世からの落としについても「相手が一瞬パッと止まるような感じがあった。綺麗かった」と手応えを口にする。自身もシャドーから良い守備を見せ、「やりがいを感じながらプレーしていた」と充実感を漂わせた。

新しいレギュレーションのなかで、1位通過のオランダとも力負けせずに突破を決めた。「前回のスペイン・ドイツとは違う、カタールとは違う内容で突破できた自信がある」と語り、優勝を目指すチームの雰囲気に「達成感みたいなのは全然まだ誰も持っていない」と胸を張る。初スタメンの若手選手たちがハツラツとプレーする姿にも「非常にたくましい」と目を細めた。

決勝トーナメント初戦の相手はブラジル。W杯優勝国と決勝トーナメントで激突するのは日本の歴史上初となるが、堂安は「最高っすね。どっか好きな国選べって言われたらブラジル選びますよ」と強敵との対戦を歓迎する。「したたかに、相手の嫌がることを90分間やって、『うざいな』と思わせるような試合をしたい」と闘志を燃やした。

途中出場した長友佑都への「尊敬できる先輩」という思いも口にしつつ、自身の交代時の振る舞いについてはきっぱりと誤解を解いた。「大会終わったら話すんで。それだけ、チームとは違うって書いといてください」。チームに対する不満ではないと強調した背番号10は、「こっからワールドカップが始まる」とギアを上げ、最高の景気を見るべくチームを牽引していく。（FOOTBALL ZONE編集部）