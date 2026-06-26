試合後の記者会見で語った

日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。

スウェーデンのグレアム・ポッター監督は森保ジャパンについて言及した。

前半をスコアレスで折り返した両チームだったが、後半11分に日本が均衡を破った。華麗なパスワークから最後はゴール前に抜け出したMF前田大然がゴール左へ流し込み、先制点をマークした。追いつきたいスウェーデンは後半17分、FWアンソニー・エランガが右サイドから切れ込み、左足でミドルシュートを決めて同点に追いつくことに成功。試合はそのまま1-1で終了した。

試合のラインナップについて「オランダ戦は受け身だった。日本は非常にいいチームですので、もっと違うポジションを活用すべきだと思った。戦術的には数を合わせることはできた」と明かした。

また、日本代表については「対戦相手として本当に手強いチームです。実によく組織されています。当然、個々の選手も非常にタレント揃いですが、チームとして『ハードワークする』という文化が根付いています。本当にハードに走るチームであり、我々に何もタダでは与えてくれませんでした」と称賛した。

そして「後半のパフォーマンスは前半よりよかったが、引き分けでいいと思います。ドローでよかったと思います」と語り、決勝トーナメント進出に安堵していた。

スウェーデンは初戦でチュニジアに5-1と大勝したが、第2戦のオランダ戦では1-5で大敗。日本とは1-1で引き分け、勝ち点4でグループ3位となった。それでも3位の中で上位8チームに入りが決まり、決勝トーナメント進出が決定した。（FOOTBALL ZONE編集部）