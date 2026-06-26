エンジェルタイムとは？

エンジェルタイムとは、亡くなる直前の猫に訪れる、一時的に元気を取り戻したような穏やかな時間のことです。

それまでぐったりしていた猫が、急に起き上がってご飯を食べたり、飼い主の顔をじっと見つめたりすることがあります。

これは、体が最期の力を振り絞って作ってくれた、奇跡のようなお別れの時間です。突然の回復に治ったと勘違いしてしまいがちですが、旅立ちが近い可能性が高いサインでもあります。

この時間の意味を正しく知り、戸惑わずに愛猫との大切なひとときを受け止めることが大切です。

エンジェルタイムに飼い主ができること

この特別な時間に飼い主ができる最も大切なことは、愛猫に寄り添い、たくさんの安心感を与えてあげることです。

驚かせないように優しい声で名前を呼び、体が痛まないようにそっと撫でてあげましょう。もし愛猫が何かを食べたそうにしたら、好物を少しだけ口元に運んであげるのも良い方法です。

また、この先の宝物になるような写真や動画を静かに残したり、好みの部屋の明るさや温度を整えたりして、愛猫が一番リラックスできる環境を作ってあげることに集中しましょう。

後悔のないお別れをするための心の準備

「ごめんね」ではなく「ありがとう」を伝える

愛猫の体調が悪くなると、自分を責めて「ごめんね」と言ってしまいがちです。しかし、大好きな飼い主の悲しい顔や謝る声は、猫を不安にさせてしまいます。

猫が求めているのは、大好きな人の笑顔と優しい言葉です。これまでの楽しかった思い出や、出会ってくれたことへの感謝を込めて、「ありがとう」「大好きだよ」と前向きな言葉をたくさん伝えてあげましょう。

その温かい言葉が、愛猫を安心して旅立たせる最高の贈り物になります。

万が一のときのために、葬儀や火葬の準備を事前に調べておく

悲しい現実から目を背けたくなるものですが、元気なうちやエンジェルタイムの間に、お見送りの方法を調べておくことはとても重要です。

いざその瞬間が来ると、深い悲しみの中で冷静な判断ができなくなり、慌てて火葬業者を選んで後悔することがあるからです。

どのような葬儀にしたいか、どこで火葬を行うかなどを事前に決めておくことで、最期の瞬間に慌てることなく、心穏やかに愛猫との別れの時間だけに集中できるようになります。

ペットロスを恐れず、自分の感情を受け入れること

愛する家族を失うのですから、涙が止まらなくなったり、深い落ち込みを経験したりするのは当然のことであり、決して恥ずかしいことではありません。

ペットロスを怖がって無理に感情を押し殺してしまうと、かえって心の傷が長引く原因になります。悲しいときは思いきり泣き、寂しいという気持ちを素直に認めましょう。

その深い悲しみは、それだけ愛猫を心から愛していたという何よりの証拠であり、大切なステップなのです。

まとめ

エンジェルタイムは、愛猫が飼い主に残してくれた、最後の温かいプレゼントです。別れが迫ることはとても辛いですが、この時間をただ悲しむだけでなく、溢れるほどの愛を伝える時間として大切に過ごしてください。

後悔のないお別れをするために今できることを行い、最期まで愛猫の一番の味方でいてあげましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)