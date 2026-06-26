【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】

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これ、結構テレビ業界内部的には抵抗感が強い話なんじゃないかなと思うんですけど、私は基本的にはテレビ業界には外部の考え方をもっと入れた方がいいと思いますので、方向性的には歓迎するべき動きだと思っています。

というのもやはりテレビ業界は閉鎖的で「外部の人間にはテレビのことは分からないだろう」という雰囲気があまりにも強すぎるんじゃないかと思うからです。ウチウチの人間たちがウチウチの理屈でチマチマと改革したところでそんなに効果は上がらない。それは現状の「時代遅れで世間から見放されている地上波テレビの体たらく」を見れば明らかなんじゃないかと。

まあ確かに番組制作には「コスパとか合理性だけでは測れないもの」があるのは間違いないんですけど、それを上回る「変えなければどうにもならない因習とか旧態依然としたどうにもならないダメなもの」が山積みになっている。

そしてそれを抜本的に変えようという真摯な人物は現在の放送局の経営者にいるようには見えない。外部にビシビシ指摘してもらうべき時なんだとしか思えません。だから根本的には賛成です。まあ、ひょっとするとテレビもエンタメも分からない方々にとんでもない方向に連れてかれてしまう危険性もないとはいえないので、そこは注意深く見る必要はあるんでしょうけどね。

そもそも多くのテレビ局は歴史的にそういう「映像のことなんて何も分からない親会社」から来た経営者にご無体なことを言われて苦しんできました。新聞社ですね。ずいぶんひどい目に遭ったと思います。だって、新聞から来た役員なんて人気タレントの名前すら知らないなんて方々がたくさんいましたからね。そういう人たちに会社が引っ掻き回されてきたわけです。ボクも朝日新聞のことはいまだに好きになれません。だから、その後遺症もあって、「テレビのことを訳の分からない外部の奴にどうこう言われたくない」っていう空気感が業界内に強いんだと思います。

でもまあ、引っ掻き回してもらったほうが絶対いいと思いますよ。むかーしテレビ朝日もソフトバンクに株を買われて大騒ぎになったことがありました。会社で上司が「孫悟空みたいな名前の人にウチの会社は買収されそうらしい」と騒いでいたのを思い出します。ホリエモンのもありましたよね。あのへんが実現してたら…今もっとテレビ業界は時代をキャッチアップ出来てたかもしれませんね。

（鎮目博道／テレビプロデューサー、コラムニスト、顔ハメ旅人）

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