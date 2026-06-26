元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、6月21日、都内で、フォトブック『アカリノアルヒ』（G−STYLE）の発売イベントを開催。記者たちの質問に笑顔で答えた。

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──今回の撮影はニュージーランドですね。

「撮影場所の候補はニュージーランドとフランス・パリがあったんですよ。両方とも素敵な国なので、どうしても選べなくて、悩んだんですけど、アミダくじで撮影場所を決めて、ニュージーランドになりました」

──見どころは？

「今回の特徴の一つとして、開きが横型なんです。私も写真集を何冊か出させてもらっていますけど、初めての試みです。横長で楽しめるので、ニュージーランドのきれいな景色がワイドに入っていて、その中に人間の私がいるという形ですね。景色も須田も両方ワイドに楽しんでいただける1冊になっています」

──そんな中での一番のお気に入りカットには、赤いドレス姿の写真。

「プカキ湖の湖畔で撮ったんですけど、麗しいカットですね。空が本当に広くて、太陽の光でこんなに自分が反射したのは初めてだったので、感動しています」と紹介。女優帽をかぶっているカットがインターネットで話題になっているそうで、「ポテトチップスをかぶっているみたいって書いてあったんですよ。ポテトチップス大好きですけど、こういうこと言われたの初めてでびっくりしましたけど、負けずに頑張ります」

──撮影で新たな発見はあった？

「今までとは違う挑戦をさせてもらったというのが一番にあって。よく写真集や作品を出すときは、露出度で挑むパターンもあるじゃないですか。覚悟を見せるというか『過去最大露出』みたいな見出しがついて。私も今まで写真集では露出をする機会も多かったですけど、今回はその真逆で『過去最大非露出』という1冊かなって思っていて、逆にそっちに挑戦しました。私はドキドキしましたし、必ずしも布を減らしていくことだけが人を惹きつける技術じゃないんだということに、今回気付くことができました」

──よゐこの有野晋哉にもこのフォトブックを見てもらったそうで。

「横型のフォトブックが珍しいと言ってくださって。『横型やからパソコンのデスクトップにできたらええな。データくれ』って言われたんですけど、有野さんが欲しいって言ったのは、私が写ってない羊がたくさん写った写真だったんですよ。納得いってません（笑）」

グループ卒業後、バラエティー番組で大活躍中の須田だが、今後の野望を聞かれると、「結婚。ご縁があればいつでも誰でもうれしいです」と目を輝かせた。いい出会いは目前かもしれない。

（取材・文＝ブレーメン大島／プロアイドルヲタク）