【経済ニュースの核心】

片山・ベッセント会談で飛び交う臆測…迫る39年半ぶり円安でスピード利上げはあるか？

定時株主総会招集の通知が次々と届く。相変わらず平日の午前開催が多く、土日以外休みのない勤労者の参加は困難だろう。しかも、開催日時が数社重なったり、開催場所が遠く出席は難しいケースもある。

そんな総会シーズンの今月16日、日銀は政策金利の0.75％程度から1.0％程度への引き上げを決め、17日から適用した。日銀の政策金利は1995年以来、約31年ぶりの高水準となった。

17日には米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利を3.5〜3.75％に維持すると決めた。金利の据え置きは4会合連続だ。足元で物価上昇の勢いが増す一方、原油価格は下落しており、インフレの持続性などを見極める必要があると判断した。

日銀は、米国が当面、利下げせず、逆に利上げと想定。日米金利差による1ドル=160円超のドル高円安リスクを警戒し、先手を打った利上げに見える。ただ、18日、ニューヨーク外為市場でドル円が一時161.45円と約2年ぶりの円安ドル高水準となった。FOMCの年内利上げ観測も強まっている。

住宅ローンの変動金利は、日銀の利上げから一定期間後、短期金利に応じて引き上げられる。大手銀行5行の平均は6月に1.055％と2年前の約2.8倍。利上げ後はさらに上昇が見込まれる。

みずほ総合研究所の試算では、政策金利が0.75％から1％に引き上げられたことで、住宅ローンを抱える30代では1世帯当たり年間3万8000円、29歳以下では4万1000円の負担増となる。一方、住宅ローンなどの返済を終え、しかも金融資産を多く保有する60代以上の高齢世帯は、預金金利の上昇で4万円前後のプラスとなる。家計全体では、1世帯当たり年間2万円程度のプラス効果が見込まれるが、世代間で格差が広がりそうだ。

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行は16日、普通預金金利を年0.3％から0.4％に引き上げると発表。いずれも8月3日から適用する。三菱UFJと三井住友は約34年ぶりの高水準になる。各行は定期預金金利引き上げも検討する。

株高の「資産効果」と預金金利引き上げで、富裕層を中心とした消費マインドの変化に注目したい。

JR東海とJR西日本は10月1日から提供する東海道・山陽新幹線の最上級個室サービスの詳細を発表した。名称は「Supreme Class（スプリームクラス）」で、7号車に設置する2人で利用可能な完全個室の価格は、大人1人当たり東京-新大阪間（片道）で6万790円。10号車には1人利用の完全個室も設け、来年度中には半個室も始める。庶民には「高根の花」だが、富裕層には安価に映るか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）