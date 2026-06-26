佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「台風情報」（26日午前6時時点）

日本付近には台風7号と台風8号が発生しています。台風7号は26日、沖縄本島や奄美地方の西を通過し、次第に速度を上げながら本州の太平洋沿岸を東に進む見込みです。九州北部に最も接近するのは27日の朝にかけてで、直接的な影響はありません。ただ、周辺の湿った空気が梅雨前線を刺激するため、雨脚が強まることがあります。台風8号は27日にかけて東日本の太平洋側に接近します。こちらは九州への直接の影響はなさそうです。





「雨の予想」26日の通勤通学の時間帯は、福岡市など沿岸の地域で雨脚が強まります。その後は広い範囲で雨が続くでしょう。時折、活発な雨雲がかかり、雷を伴うこともありそうです。予想される24時間雨量は80ミリ（多い所・27日朝まで）です。引き続き、土砂災害や低地の浸水などに厳重な警戒が必要です。「なのか間予報」週末土曜日は雨脚は弱まるものの、すっきりしない空模様が続くでしょう。日曜日は日差しが戻り、お出かけには差し支えないお天気になります。ただ晴れ間は長続きせず、来週後半には梅雨空が戻るでしょう。