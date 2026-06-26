

SHOW-WA、二見颯一、青山新

秋元康プロデュースによる昭和歌謡グループのSHOW-WAが、CS放送のチャンネル「時代劇専門チャンネル」に登場する。今回は“演歌第７世代”の旗手、二見颯一と青山新を共演に迎え、自らの常識や感性を問うオリジナルバラエティ番組「＜SHOW-WA 二見＆青山＞ 俺たちコレであってる！？ 感覚チェック」が、６月27日よる９時より放送される。

■「天狗」になっていないか？

過酷な感覚テストに挑戦

レギュラー番組『ぽかぽか』（フジテレビ）を卒業し、多方面で活躍の幅を広げるSHOW-WA。多忙を極める彼らが、知らず知らずのうちに世間との感覚がズレて「天狗」になっていないかを検証するのが本番組の狙いだ。歌謡界の仲間である二見、青山を含めた計８人が、ファンとの間に溝が生まれていないかを確認すべく、多種多様な“感覚チェック”に挑む。

番組内では、以下の4つのカテゴリーでチェックが行われる。

金銭感覚：楽屋弁当の価格順並べ替えや、レジャー費用の境界線を見極める。

味覚：料理を得意とする青山新と素人が作った唐揚げを識別できるか、また高級茶と安価な茶を飲み比べる。

ワードセンス：一般女性50人へのアンケートを基に、告白や慰めの言葉として「女性が求めているセリフ」を当てる。

歌感覚：二見と青山新のカラオケの得点をSHOW-WAのメンバーが予想する。

最終的に最も「感覚がダメだ」と判断された者には、罰ゲームが待ち受けている。罰ゲームカードは３枚（内容は出演者で考えて記載）のうち１枚だけは「罰ゲームなし」のカードが！罰ゲームも「感覚」を研ぎ澄まして回避できるか!?

■視聴者プレゼントキャンペーンも実施

放送を記念し、時代劇専門チャンネルの契約者を対象としたプレゼントキャンペーンも実施される。抽選で計40名に、出演メンバーの直筆によるサインと当選者名が入った「番組オリジナルうちわ（非売品）」が贈られる。応募締切は2026年7月31日（金）まで。

＜SHOW-WAコメント＞

■寺田真二郎コメント

番組を通して、ジェネレーションギャップなど、観ている皆さんにも楽しんでいただける内容になっていると思います。見どころは、二見さんと青山新さんの生歌です。普段あまり歌われない楽曲も披露してくださったので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。

■山本佳志コメント

前回に引き続きMCという立場で番組を進行させていただき、とても貴重な経験をさせていただきました。思いどおりにできなかった部分もありましたが、皆さんに助けていただきながら、それぞれの面白さや魅力がしっかり出せたと思います。ぜひそのあたりにもご注目ください！

■向山毅コメント

僕たちSHOW-WAの新たな一面をお見せできる番組になったと思います。なんといっても二見さんや青山新さんとご一緒させていただき、楽しいだけでなく、時にはバトルのような要素もあり……。そういったところも皆さまに楽しんでいただけたら嬉しいです。

■塩田将己コメント

番組では、僕が序盤からかなり大活躍しています……！詳しくはぜひオンエアをご覧ください。二見さん、青山新さんをお迎えし、お二人のコミュニケーションから学ぶことがたくさんありました。歌の大先輩とご一緒できて本当に楽しかったです。いつものSHOW-WAらしいわちゃわちゃ感に加えて、二見さん、青山新さんとのトークにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。

■青山隼コメント

SHOW-WAと二見さん、そして青山新さんで、お互いの感覚や直感をチェックし合うことができて、とても楽しい収録でした。ほかのメンバーの新たな一面を知ることができましたし、自分自身についても発見があり、多くの学びがありました。オンエアを見るのがすごく楽しみです。

■井筒雄太コメント

番組内でいろいろな感覚をチェックさせていただきましたが、特に注目していただきたいのは「ワードセンス」のコーナーです！全員がさまざまなシチュエーションでどんな言葉を選ぶのか……。ぜひ聞き比べながらキュンとしていただき、「誰が一番センスが良かったのか」にも注目してご覧いただけたらと思います。

＜演歌第7世代コメント＞

■二見颯一コメント

トーク満載で、ステージでは見られない魅力がたっぷり詰まった収録となり、とても楽しかったです。あんなに頭をフル回転させたのは久しぶりで、時には直感も大事だなと感じました。特に注目していただきたいシーンは、“からあげ”です。ほかにも、ご視聴の皆さまがキュンとする瞬間がたくさんあると思います。SHOW-WAの皆さん、青山新さん、ありがとうございました。これからも仲良くしてください。

■青山新コメント

僕は「感覚」という面では、わりと自信があります。なので今回の企画は、とても面白そうだなと楽しみにしていました。ただ、思っていた以上に難しくて、あの場面は悲しかったなぁ…（笑）。共演者の皆さんの感覚を知ることができて、印象も変わりました。ぜひ、放送をご覧いただきながら、皆さまも感覚チェックをしてみてくださいね！

■番組情報

＜SHOW-WA 二見＆青山＞俺たちコレであってる！？感覚チェック

出演：SHOW-WA／二見颯一／青山新

6月27日（土)よる9時 ※リピート放送：7月5日（日）よる11時ほか

■「時代劇専門チャンネル」とは（https://www.jidaigeki.com/）

24時間365日 時代劇だけを放送する、CS放送のチャンネル。【CS292】

「鬼平犯科帳」「剣客商売」「暴れん坊将軍」といった名作時代劇のレギュラー放送に加え、懐かしの時代劇スター特集やお宝時代劇、宝塚歌劇の日本物、2.5次元舞台、最新作まで、毎月オススメ企画が目白押しでお届け。