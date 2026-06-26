「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」が『PEANUTS（ピーナッツ）』とのコラボレーション第2弾を展開。

「スヌーピー」と仲間たちをインスパイアした、ひんやりスイーツとして夏にぴったりなクレープやスムージー、ジェラートなどが提供されます。

また、日常使いにぴったりな、『PEANUTS』の仲間たちがおうちでくつろぐ姿を描いたトートバッグ3種もラインナップ☆

ジェラート ピケ カフェ「スヌーピー」PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE

販売期間：2026年7月2日(木)〜8月6日(木)

販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店

「ジェラート ピケ カフェ」が、世界中で世代を問わず愛され続ける『PEANUTS』とのコラボレーション第2弾として「PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFE」を開催。

思い思いの姿で「スヌーピー」と仲間たちが過ごす、やさしいおうち時間をイメージしたコラボレーションメニューです。

カフェには「スヌーピー」と仲間たちをインスパイアした、夏にぴったりのひんやりスイーツが登場。

おうちでくつろぐキャラクターたち描いた、3種のトートバッグも3種ラインナップされます。

日常使いしやすいサイズ感のバッグは、ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍するグッズです。

「ジェラート ピケ カフェ」らしい柔らかな色合いの世界観で、「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」「サリー」が気持ちよさそうにくつろぐ姿が散りばめられています☆

さらに、コラボメニューの販売期間中は、表参道ヒルズ店限定で店頭特別ラッピング装飾を実施。

コラボレーションの世界観を存分に楽しめる装飾は必見です。

また、店舗限定のコラボレーションアートラテを販売。

暑い季節に好きなキャラクターたちと心地よく楽しむ、特別なコラボレーションを楽しめます！

スヌーピー/ひんやりジェラートクレープ

価格：1,580円(税込)

ひんやりとしたジェラートとともに楽しむ、「スヌーピー」イメージのクレープは、見た目も味わいも涼やか。

トップには、爽やかなブルーバニラジェラートと、ジューシーなパイナップルジェラートが重ねてあります。

さらに、その上ではマシュマロでできた「スヌーピー」が気持ちよさそうに眠り、遊び心あふれる一品です☆

そこに、ホイップクリームをトッピングし、星型のシュガーが散りばめられているのもポイント。

クレープの中には、軽やかなホイップクリームに加え、カスタードやサクサク食感のチョコレートフィアンティーヌなどが忍ばせてあります！

甘酸っぱいベリーコンポートも入っておりせ、ひと口ごとに食感と味わいの変化が楽しめるコラボスイーツです☆

ふわしゅわラムネスムージー・パインスムージー・ストロベリースムージー

価格：各1,080円(税込)

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「サリー」をイメージした、ふんわりしゅわしゅわのスムージー。

爽やかで、夏にぴったりのドリンクです。

写真左：スヌーピー/ふわしゅわラムネスムージー

「スヌーピー」イメージの「ふわしゅわラムネスムージー」は、爽やかなラムネの味わいを楽しめる、夏にぴったりのスムージー。

ひんやりとしたラムネスムージーの上に、ふんわり軽やかな口どけのエスプーマを重ね、やさしい甘さをプラスしています。

仕上げに星型のシュガーとマシュマロでできた「スヌーピー」をのせ、思わず写真に収めたくなる愛らしい一杯に！

しゅわっと弾ける爽快感と、ふんわりクリーミーな味わいを楽しめます☆

写真中央：チャーリー・ブラウン/ふわしゅわパインスムージー

「チャーリー・ブラウン」をイメージした「ふわしゅわパインスムージー」は、ジューシーなパイナップルの甘みとほどよい酸味が広がる、トロピカルな味わい。

ひんやりなめらかなパイナップルスムージーに、ふわっと軽い口あたりのエスプーマを重ね、まろやかな味わいに仕上げられています。

星型のシュガーをトッピングし、夏らしい遊び心をプラス。

その横には、マシュマロでできた「チャーリー・ブラウン」をのせ、見た目も楽しい一杯にしてあります。

フルーティーな爽やかさとクリーミーな口どけが重なり合う、夏にぴったりのドリンクです☆

写真右：サリー/ふわしゅわストロベリースムージー

「サリー｣をイメージした「ふわしゅわストロベリースムージー」は、甘酸っぱいストロベリーの風味がふんわり広がる、華やかな味わい。

なめらかに仕立てたストロベリースムージーに、やさしく軽やかなエスプーマが、ふんわりと乗せてあります。

トッピングには星型のシュガーをあしらい、マシュマロでできた「サリー」をちょこんとトッピング。

ピンク色が目を引く、愛らしいビジュアルも魅力です。

いちごのフレッシュな甘みとほんのりミルキーなコクが重なり合い、デザート感覚で楽しめます☆

フレッシュジェラート

価格：各1,080円(税込)

コラボスイーツには、夏にぴったりのジェラートも登場。

「チャーリー・ブラウン」と「サリー」をそれぞれイメージした、爽やかで楽しいメニューです。

写真上段：チャーリー・ブラウン/フレッシュジェラート

「チャーリー・ブラウン」のジェラートは、爽やかな清涼感のチョコミントと、フルーティーな味わいのパインミックスの組み合わせ。

すっきりとした後味で、夏にぴったりのダブルジェラートです！

パインミックスジェラートには、パイナップル・ピーチ・オレンジの果肉を贅沢に混ぜ込み、みずみずしい食感と豊かな風味をプラス。

トップにはマシュマロでできた「チャーリー・ブラウン」を添え、思わず笑顔になる愛らしい仕上がりに。

ひんやりとした口どけとともに広がる、爽快感とフルーツのやさしい甘みを楽しめます。

写真下段：サリー/フレッシュジェラート

「サリー」のジェラートは、まろやかな甘みのストロベリーマーブルと、爽やかな酸味が心地よいラズベリーの組み合わせ。

いちごとラズベリー、2種のベリーを贅沢に味わえるダブルジェラートです☆

ストロベリーマーブルジェラートにはあまおう苺を使用し、いちごの濃厚な甘みと果実感を引き立てた味わいに。

2種のベリーが織りなすバランスのよいハーモニーが、ひと口ごとに広がります。

トップにはマシュマロでできた「サリー」を添え、見た目も愛らしい仕上がりに。

フルーティーな風味とひんやりとした口どけを楽しめる、夏にぴったりの一品です☆

【PEANUTS】カフェトートバッグ

価格：各4,290円(税込)

種類：全3種（オフホワイト/ブルー/ピンク）

『PEANUTS』の仲間たちが、おうちでくつろぐアートをデザインしたトートバッグ。

色違いの3種類展開で、「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「サリー」のデザインがあしらわれています。

オフホワイトのトートバッグは、ブランケットをぎゅっと抱きしめてうとうとする「スヌーピー｣の姿が。

ピンクのトートバッグは枕に寄りかかりながら読書を楽しむ「サリー」、ブルーのトートバッグはベッドでぐっすり眠る「チャーリー・ブラウン」のデザインです。

それぞれの心和むひとときを切り取ったトートバッグは、コンパクトながらも使い勝手のよいサイズ感。

ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍するグッズです☆

【表参道ヒルズ店限定】店頭特別ラッピング装飾＆限定キャラクターアートラテ

価格：各780円(税込)

メニュー名：PEANUTS CHARACTER ART LATTE

種類：全4種・アイスのみ

ラインナップ：写真右上より時計回り）

・すやすやチャーリー・ブラウン

・うとうとスヌーピー

・もぐもぐスヌーピー

・ふかふかサリー

ジェラート ピケ カフェ 表参道ヒルズ店は、コラボレーションメニューの販売期間中、「スヌーピー」をはじめとする仲間たちの世界観に包まれた特別な空間へと様変わり！

店内には愛らしいアートを随所に散りばめ、足を踏み入れた瞬間から心が弾む、期間限定の演出を楽しめます。

さらに、表参道ヒルズ店限定のキャラクターアートラテ（全4種）も登場。

好みのデザインを選べる1杯は、見た目の楽しさはもちろん、カフェタイムをより楽しい時間に彩ります☆

「PEANUTS」のやさしく温かな世界観とともに、ピケカフェならではの心ほどけるひとときを過ごせる装飾と限定アートラテです！

「スヌーピー」と仲間たちをインスパイアした、ひんやりスイーツと日常使いできるトートバッグなどを展開するコラボレーション。

ジェラート ピケ カフェの「スヌーピー」PEANUTS meets GELATO PIQUE CAFEは、2026年7月2日〜8月6日まで開催です！

※カフェメニューは各店舗、各日数量限定

※物販商品は在庫がなくなり次第終了

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