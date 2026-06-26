台風や梅雨前線の影響で、高知県内は大気の状態が非常に不安定になっています。

気象台は、26日の夜のはじめ頃から27日の明け方にかけて、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。



台風7号は、26日午前9時には沖縄県・久米島の北約120キロにあって1時間に約20キロの速さで北北東に進んでいます。

中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。





この台風から流れてくる湿った空気の影響で、梅雨前線の活動が活発になり、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。25日午前0時の降り始めから26日午前10時までの雨の量は、室戸岬で282・0ミリ、黒潮町佐賀で231・5ミリ、香美市大栃で223・5ミリなどとなっています。また、26日の夜のはじめ頃から27日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、26日予想される1時間雨量は多い所で、東部60ミリ、中部・西部50ミリ、27日午前6時までの24時間に予想される降水量は多い所で全域200ミリとなっています。県内は雨が断続的に降り続いているため、気象台は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼び掛けています。交通にも影響が出ています。26日の10時現在、JR土讃線は、高知駅と岡山駅を結ぶ特急「南風」が終日運休。特急「しまんと」は、高知駅と高松駅を結ぶ1便が運休となっています。また、特急「あしずり」は、高知駅から窪川駅の間で終日運転を見合わせています。普通列車は、大歩危駅から土佐山田駅の間と須崎駅から窪川駅の間で終日運転を見合わせています。伊野駅から須崎駅の間も、午前10時以降の便が運休となりました。JR予土線は、窪川駅と宇和島駅間で終日運転を見合わせています。土佐くろしお鉄道は、中村線と宿毛線は、27日正午ごろまで運転を見合わせています。空の便は、各社、通常通りの運航を予定しています。