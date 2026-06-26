マリモクラフトが品川駅にて、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』のポップアップストアを開催。

劇場公開に合わせて『トイ・ストーリー5』のトートバッグやエコバッグ、マグカップに3連アクリルキーホルダーなどのグッズが展開されます！

マリモクラフト 品川駅 ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』ポップアップストア

開催期間：2026年7月1日(水)〜7月16日(木)

営業時間：10:00〜21:00 ※初日は13:00開店、最終日は18:00まで（状況によって開催期間と営業時間等が変更になる可能性があります）

会場：JR品川駅中央改札内

マリモクラフトが、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせて、オリジナルグッズを全国の雑貨店にて順次販売。

2026年7月1日からは、品川駅中央改札内にて『トイ・ストーリー５』の期間限定のポップアップストアが開催されます！

トートバッグやエコバッグ、マグカップに3連アクリルキーホルダーなど、幅広いラインナップを展開。

また、ポップアップストアでは、税込み2,000円以上の購入で特典の「ぷっくりシール」がランダムで1点プレゼントされます☆

クリアマルチケースS［ウッディ］

価格：935円(税込)

カウボーイ人形の「ウッディ」をあしらった、クリアマルチケース。

星型のアクセントもポイントです！

クリアマルチケースS［バズ］

価格：935円(税込)

スペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」の堂々たる姿。

ちょっとした小物をかっこよく収納できます！

クリアマルチケースS［ジェシー］

価格：935円(税込)

クリアマルチケースには『トイ・ストーリー５』で活躍する「ジェシー」も登場。

明るく、ポップな色使いで描かれています☆

クリアマルチケースS［アイコン］

価格：935円(税込)

「ジェシー」「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」を中心に、アイコン風にイラストを並べたデザイン。

楽しいイラストデザインをクールな印象で使えるケースです！

クリアマルチケースS［総柄］

価格：935円(税込)

登場キャラクターたちを散りばめた、総柄デザイン。

おもちゃ箱の中をイメージさせる、ワクワクするクリアマルチケースです☆

3連アクリルキーホルダー［アイコン］

価格：990円(税込)

メッセージアプリ風のアイコンを使用した3連チャーム。

カニカンの付いたチャームは、それぞれ取り外して単体で使うこともできます。

3連アクリルキーホルダー［ジェシー＆ブルズアイ］

価格：990円(税込)

『トイ・ストーリー５』で活躍する「ジェシー」と「ブルズアイ」を中心にしたデザイン。

今回新登場するおもちゃのキャラクターたちや、作品ロゴのチャームもセットです☆

3連アクリルキーホルダー［バズ軍団］

価格：990円(税込)

いろんな「バズ・ライトイヤー」がずらり。

全身図にお顔のアップ、総柄のように並んだデザインの3種類セットです！

メガネケース［集合］

価格：1,540円(税込)

『トイ・ストーリー５』の登場キャラクターたちを描いたメガネケース。

付属のメガネ拭きは「ジェシー」の姿が大きくあしらわれています☆

メガネケース［バズ軍団］

価格：1,540円(税込)

まるで軍団のように、ずらりと並ぶ「バズ・ライトイヤー」のメガネケース。

メガネ拭きにも「バズ・ライトイヤー」がたっぷり描かれています！

エコバッグ［アイコン］

価格：1,980円(税込)

シックなカラーのエコバッグに、キャラクターたちのアイコンを並べたデザイン。

大きく描かれた「ジェシー」の姿が目を引きます☆

エコバッグ［バズ軍団］

価格：1,980円(税込)

バズ軍団のエコバッグは、イメージカラーのパープルがベース。

イエローグリーンを差し色に、たくさんの「バズ・ライトイヤー」が並ぶデザインがユニークです！

エコバッグ［総柄］

価格：1,980円(税込)

明るいイエローの背景に、『トイ・ストーリー５』のキャラクターたちを散らした総柄デザイン。

おもちゃ箱をひっくり返したような、楽しい気分になれるエコバッグです☆

マグカップ

価格：1,980円(税込)

仕事場でのブレイクタイムや、おうちのくつろぎ時間などに使えるマグカップ。

『トイ・ストーリー５』に登場するキャラクターたちを、アイコン状にあしらっています！

シークレットコレクション アクリルブロック

種類：ランダム・全8種

価格：各 880円(税込)

全8種からランダムで1つが出てくる、シークレット仕様のアクリルブロック。

作中に登場するキャラクターたちのデザインで、集めたくなるグッズです☆

ミニスクエアトート［ウッディ＆バズ］

価格：3,300円(税込)

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」のコンビをあしらったトートバッグ。

ちょっと持ち物をプラスしたいときに使える、スクエア型のデザインです！

ミニスクエアトート［ジェシー＆ブルズアイ］

価格：3,300円(税込)

ミニスクエアトートには「ジェシー」と「ブルズアイ」のデザインも。

レッドを基調とした明るいデザインで、楽しく使える日常グッズです☆

トートバッグ［集合］

価格：3,850円(税込)

ポップなデザインのトートバッグ。

作品のロゴを中心にキャラクターたちが並び、背景にはアイコンがあしらわれています！

トートバッグ［ジェシー］

価格：3,850円(税込)

淡いブルーの背景が爽やかな印象のトートバッグ。

カラフルなキャラクターたちのアイコンと、ポップなタッチの「ジェシー」が描かれています☆

ノベルティ：ぷっくりシール

※ランダムで配布（種類は選べません）

※1人1会計につき、1点のお渡し

※数に限りがあり、無くなり次第終了

ポップアップストアでは、税込み2,000円以上の購入でもらえるノベルティ。

『トイ・ストーリー５』デザインのぷっくりシールが、ランダムで1つもらえます！

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせて、オリジナルグッズを展開するポップアップストア。

品川駅にて2026年7月1日より開催される、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』ポップアップストアの紹介でした

© Disney/Pixar

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