◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

サッカー北中米Ｗ杯・日本−スウェーデン戦が２６日、米テキサス州・ダラススタジアムで行われた。日本代表の守護神・鈴木彩艶の母校、Ｎ高グループの在学生は都内でパブリックビューイングで観戦。スーパーセーブ連発に沸いた。

会場には、この日授業がなかった生徒や教職員など約３０人が集結。日本代表のユニホーム姿で応援する人も散見され、侍ブルーのスティックバルーンを手に声援を送った。

前半アディショナルタイムに、鈴木の好セーブで同点で前半を終えると「彩艶！彩艶！」「さすが！」と大盛り上がり。１点を先制するも同点に追いつかれた後半１９分、再び好セーブでゴールを死守すると「ナイスキー（パー）」「えぐい！」と拍手が送られた。試合終了間際にも再三のピンチをスーパーセーブで切り抜けると、会場は大興奮で、大きな歓声が上がった。

試合は１対１の引き分けで、日本代表は決勝トーナメント進出が決定。鈴木のユニホームを着用して観戦した久保悠人さんは「鈴木彩艶選手（の活躍）あっての決勝トーナメント進出だと思う。日本代表の人が先輩っていうのは実感が湧かないんですけど、やっぱり勇気をもらえる」と感化された様子。次戦は３０日に強豪・ブラジルとの一戦。高校１年生の榊原千織さんは「前回（２０２５年の親善試合）、勝っているので、その勢いのまま勝ち上がれたら。彩艶選手キーパーなので、後ろからの声かけだったり、コーチングでチームを盛り上げてくれるといいなって思います」と“大先輩”の活躍を願った。