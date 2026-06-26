◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

MF田中碧（リーズ）は2戦連続フル出場。イサク、ヨケレス、エランガという「一人でゴールまで完結できる個」に対し、「そこに時間とスペースを与えない。もちろんスペースを与えてしまいますけど、そこをいかに自分たちが守るのかっていうのは常に意識はしていた。とはいえ結局1失点してしまったんで、そこは反省かなと思います」と悔しそうに話した。

この日も佐野海舟（マインツ）とボランチコンビを組んだ。前半は互いに決定的チャンスをつくれない展開が続き、「まずはゼロで進めていくのは凄く重要だった。あとは攻撃の部分で相手が引いてくる時にどこから攻めるのか、サイドからもうちょいテンポ良く動かせればよかったかな」という。逆に後半は攻め合う展開に変わり、「後半はチャンスは多くつくれていた。そこで仕留められればよかったなと思います」と振り勝った上で、「まずはグループステージ突破っていう1つの任務を達成できたのはよかったかな」と締めくくった。

次戦は「王国」ブラジルとの決戦。「ここからが本当のW杯だなと思いますし、予選（1次リーグ）も素晴らしいゲームをしましたけど、ここからが自分たちの力がより試されると思う。もちろんブラジルという素晴らしい相手ですし、ただ自分たちも、見てる人も優勝するんじゃないかと少し期待していただいてるのであれば一緒に戦ってほしいと思うので、いい準備ができればいいかな」と気持ちを新たにした。