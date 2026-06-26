サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグ・日本ースウェーデン戦を現地観戦するめ、有名気芸人が単身で渡米した。

２６日にインスタグラムで「今日はいよいよ、日本対スウェーデンです。試合前にファンフェスタに来ましたがまだ開門してないのでゲートの外でブログ書いてます」と明かしたのは、お笑いコンビ「ピンクの電話」の清水よし子（６７）。

「その前に早く着いたので、ハンバーガーを食べました。ジャック イン ザ ボックス お店で顔にシールを貼っていよいよ戦闘モードです」と応援スタイルをアップし、「昨日は決起集会に森保監督がいらしたそうで、お友達が写真を送ってくれました。わあ見たかった」と現地の様子をつづった。

清水は２５日に「サッカーワールドカップ日本対スウェーデンを観るために私１人でダラスに向かってます。ダラスでりーちゃんの旦那さんと旦那さんのご両親、そしてりーちゃんのお友達と合流です」と報告。

「飛行機の中で眠れるように２時間くらいしか寝てないで飛行機に乗ったのですが、結局映画を観たり本を読んだりで一睡も出来ませんでした」と機内での姿を投稿し、「無事、ヒューストンに到着して、入国審査も通り、乗り継ぎで国内線ユナイテッドでダラスに向かいますが、たっぷり時間があるので、とりあえず、コーヒーとサラダを買って食べてます。何気に日本円に換算したら目ん玉飛び出ました」と物価の高さに驚がくしていた。