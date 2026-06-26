ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念して、東京メトロにてスタンプラリーを開催。

東京メトロに乗って『トイ・ストーリー５』の仲間たちのスタンプを集めると、先着でオリジナルステッカーがもらえます！

ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー

実施期間：2026年7月3日（金）〜8月16日（日）

参加費：無料（スタンプラリーに必要な交通費は別途負担）

スタンプ設置駅：新宿三丁目駅、秋葉原駅、日比谷駅、明治神宮前〈原宿〉駅、豊洲駅

（1）新宿三丁目駅 高島屋方面改札付近

（2）秋葉原駅 岩本町方面改札付近

（3）日比谷駅 駅事務室付近

（4）明治神宮前〈原宿〉駅 千代田線 駅事務室付近

（5）豊洲駅 ららぽーと方面改札付近

スタンプ設置時間：9時00分〜20時00分

※スタンプ台はすべて改札外に設置

ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開を記念し「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー」を開催。

東京メトロの対象5駅を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めると、先着10,000名に「映画 『トイ・ストーリー５』 オリジナルステッカー」がプレゼントされます☆

さらに、各駅のスタンプ台に記載されたキーワードをすべて集めて応募する、Ｗチャンス賞も実施。

応募された方の中から抽選で、合計35名に「トートバック」や「イヤフォンケース」など、豪華賞品が当たります！

スタンプラリー参加方法

リーフレット配布場所：東京メトロ各駅の改札付近や駅事務室付近などに設置されているラック

※リーフレットは無くなり次第配布終了

※リーフレットの配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます

「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー」への参加はリーフレットの入手から。

リーフレットは、東京メトロ各駅（一部の駅を除く）の改札付近や駅事務室付近などに設置されているラックにあります。

リーフレットを手に、スタンプ設置駅5か所をまわって、スタンプとスタンプ台に記載のキーワードを収集。

スタンプ設置箇所を回る順番は自由で、1日で5駅を回る必要はありません。

5か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所でスタンプが押されたリーフレットを提示された方先着10,000名に達成賞がプレゼントされます！

達成賞：映画『トイ・ストーリー５』オリジナルステッカー

引換期間：2026年7月3日（金）〜8月17日（月）

数量：先着10,000名

達成賞引換場所・引換時間（2劇場）：

（1）新宿ピカデリー （最寄り駅：丸ノ内線・副都心線 新宿三丁目駅）グッズ売り場（9:00〜21:00）

（2）ユナイテッド・シネマ豊洲 (最寄り駅：有楽町線 豊洲駅）チケット売り場（9:00〜21:00）

※達成賞の引き換えは期間中を通して1人1回のみ

※無くなり次第配布終了

※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます

※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容

5つの駅を巡ってオリジナルスタンプをすべて集めると、先着10,000名に達成賞をプレゼント。

ラメ加工が施された特別仕様の映画『トイ・ストーリー５』オリジナルステッカーが、引換所で受け取れます☆

Ｗチャンス賞

応募締切：2026年8月16日（日）23:59まで

賞品・当選人数：

・A賞 トートバッグ 7名

・B賞 イヤフォンケース 5名

・C賞 キーチェーン 6名

・D賞 ラゲージタグ 6名

・E賞 ノート 6名

・F賞 ステーショナリーセット 5名

※Ｗチャンス賞への応募はWEBから

※応募は1人につき1回

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます

※応募の際に預かった個人情報は、当選者への発送を目的とし、該当の用途以外に使用することはありません（個人情報保護は責任をもって管理します）

※賞品は2026年8月下旬より順次発送予定

スタンプラリーで集めたキーワードとアンケートに回答すると参加できる、Wチャンス賞も開催。

WEBから応募すると、抽選で合計35名に素敵な景品が当たります！

Ｗチャンス賞は、リーフレットに掲載されている二次元コードを読み込み、応募フォームから参加。

応募フォームに必要事項と、スタンプ台に記載されていたキーワード、アンケートの回答を入力します。

最後に、送信ボタンを押して応募は完了です☆

東京メトロの5駅を回って、『トイ・ストーリー５』のオリジナルグッズがもらえるスタンプラリー。

「ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』公開記念東京メトロ スタンプラリー」は、2026年7月3日から8月16日まで開催です！

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