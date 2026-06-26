２３日、第４回中国国際サプライチェーン博の中国中車ブースで、営業時速４００キロの次世代高速鉄道車両「ＣＲ４５０」を説明するスタッフ（右）。（北京＝新華社記者／馬悦）

【新華社北京6月26日】中国北京市で開催中の第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会（22〜26日）では、グリーン（環境配慮型）発展に関する多くの新技術や新製品が一堂に展示された。中国がグリーントランスフォーメーション（GX）を強力に推進する姿勢を示し、低炭素の高度化を図る世界のサプライチェーンに具体的な「中国プラン」を提示した。

先進製造チェーン展示エリアでは、鉄道車両製造大手の中国中車が展示した時速160キロの全自動運転水素エネルギー都市間列車の模型が来場者の注目を集めた。ブース担当者によると、水素燃料電池と蓄電システムによって従来の架線給電を代替し、実質的な「炭素排出ゼロ」を実現している。同社のブースには陸上・海上双方に対応する風力発電設備システムの模型も展示されていた。

２３日、第４回中国国際サプライチェーン博で中国中車が展示した時速１６０キロの全自動運転水素エネルギー都市間列車の模型。（北京＝新華社記者／馬悦）

スマート自動車チェーン展示エリアでは、低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）分野のグリーンイノベーションが関心を集めた。電動垂直離着陸機（eVTOL）を開発するスタートアップ企業、御風未来（Vertaxi）は、有人eVTOL「MATRIX1」を公開。5人乗りで都市内や都市間の短距離空中移動を想定しており、渋滞緩和や環境負荷を低減する新たな解決策として期待されている。担当者は「博覧会で世界のサプライチェーンと連携を深め、低空経済が都市グリーン交通の高度化や地域経済の連携、低炭素発展に確実に寄与するよう後押ししていきたい」と語った。

２３日、第４回中国国際サプライチェーン博で御風未来が展示した有人ｅＶＴＯＬ「ＭＡＴＲＩＸ１」。（北京＝新華社記者／馬悦）

クリーンエネルギーチェーン展示エリアでは、石油大手の中国海洋石油集団（CNOOC）が探査から開発、精製、貯蔵・輸送、販売までの全サプライチェーンを展示。担当者は「石油・天然ガスのクリーン生産を続け、洋上風力発電プロジェクトを着実に推進している」と説明した。同社はデジタル化によるエネルギー効率管理やCCUS（二酸化炭素の回収・利用・貯留）技術を通じ、従来型エネルギー産業のグリーン化とスマート化を進めている。（記者/馬悦）

２３日、第４回中国国際サプライチェーン博の低空経済サプライチェーン展示エリア。（北京＝新華社記者／馬悦）