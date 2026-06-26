◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。スタメン出場したMF中村敬斗（25＝Sランス）は後半30分までプレーした。

スウェーデンと1−1で引き分けて決勝T進出を決め、「こちらにもチャンスありましたけど、相手にもチャンスがあって、一進一退の攻防が続いた感じ」とタフな戦いになったことを振り返った。

この日は、初戦で組んだMF前田大然と左サイドを組み、「まずエランガ選手に仕事をさせないことを意識していた」という。前半終了間際にはシュートを放つも、相手GKの好守備に阻まれた。

前田とのコンビについては「近くに来て細かくパスをつなぐという感じではないので、ダイナミックに動き出した方にパスを出す、そういうイメージだった」と語った。

日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。「間違いなくいいチームだと思うが、ベストゲームを出せればと思う」と表情を引き締めた。