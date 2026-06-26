フリーアナウンサーの中村江里子（57）が26日までに自身のインスタグラムを更新。結婚後の夫婦が改めて愛を誓い合うセレモニー「ダウリニューアル」をタヒチで行ったことを報告した。

中村は「2001年に結婚した私達は今年25周年を迎えます。25年はあっという間。これまでの自分達の、家族の時間を懐かしく思い出しながら、これから先の5年、10年、20年…に思いを馳せ…。タヒチのボラボラ島でポリネシアンスタイルのバウリニューアルをしてきました」と報告。

全身白色のコーディネートに南国らしい鮮やかな花の冠とレイを身に着けた夫婦の姿や、ビーチ沿いで食事を楽しむ姿など、写真や動画を複数披露した。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークに留学している。