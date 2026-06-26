◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。試合後には負傷のためチームから離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）がX（旧ツイッター）を更新し、仲間を激励した。

日本は決勝トーナメント初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。遠藤はサッカー日本代表公式Ｘの投稿を引用し、「日本の力を一つにして、勝ちましょう」とつづった。

試合はスコアレスで折り返した後半11分に日本が先制。MF堂安のパスをFW上田が右足ヒールでため、リターンを受けた堂安がペナルティーエリア内へパス。前田がワントラップから右足で流し込み、日本人3人目となるW杯2大会連続ゴールをマークした。

しかし、後半17分にはスウェーデンが同点に持ち込んだ。今大会初先発のFWエランガが右45度のペナルティーエリア手前から、左足で左サイドネットへ突き刺すスーパーゴール。1―1とされ、日本は後半21分にFW小川とMF伊東、同30分にはDF長友とDF渡辺を投入した。長友はアジア人初のW杯5大会連続出場となった。その後はスコアは動かず、勝ち点1を分け合う形となった。