NEWS、新アルバム『KMK』ジャケット＆全収録内容が公開 津田健次郎がナレーションを担当
3人組グループ・NEWSが、7月29日に発売する16枚目のアルバム『KMK』ジャケット、そして全収録内容の詳細が公開された。
【初演時の貴重写真】『ゴチ』松下優也らとともに取材会に出席した増田貴久
2028年に迎えるグループ25周年へ向けて始動した新三部作プロジェクト「NEWS 25th ANNIVERSARY TRILOGY WE ARE NEWS」の第一章となる今作では、声優・俳優の津田健次郎が4編のインタールードでナレーションを担当。『3年前のキミへ』という謎めいたタイトルから始まる物語は、“未来からのメッセージ”をテーマに、アルバム全体を一つの作品世界へと導いていく。
ジャケットコンセプトは“旅”。初回盤Aではスーツケースを手にした3人、初回盤Bではアンバーな光に包まれる3人の姿を切り取り、全4形態に共通して「KMK」「WE ARE NEWS」「3」「NOT FRAGILE」といったフレーズをステッカー調にデザイン。これまで歩んできた時間と、これから始まる3 人の新たな旅路を想像させるビジュアルとなっている。
楽曲面では、配信中の「KMK」と対をなす、her0ism、MONJOEによるハードなロックナンバー「The boys rock you all!」も登場。miwaが楽曲制作に初参加したサマーソング「サマーサイダー」は小山慶一郎、eill楽曲提供による初恋の切なさを歌ったバラード「恋空」は増田貴久、シティポップにのせて“若者の葛藤”を描写する「TokinoHazama」は加藤シゲアキをフィーチャー。
そのほか、☆Taku Takahashi（m-flo）をはじめ、ぜったくん、篠原とまとなど、NEWSと縁の深いクリエイター陣＝“TeamNEWS”も参加。さらに、昔話「桃太郎」をモチーフに、語り手・小山、鬼・加藤、桃太郎・増田というユニークな構成で描かれる、NEWS史上屈指の問題作とも言える「オニサンコチラ」もラインナップ。
ハイパーポップ、ロック、バラード、シティポップ、サマーソング、そして物語性のある楽曲まで。25周年へと歩み出したNEWSとTeam NEWSが一緒につくりあげる、新たな物語がここから始まる。
また三部作プロジェクトの幕開けとともに、アルバムと連動した3大プロジェクトも始動。初回盤A・初回盤B・通常盤（初回プレス）の3形態購入で応募が可能な、『NEWS大集会2026 -KMK-』を東京・静岡・神戸のツアー会場にて開催。同3形態の先着購入特典として付属する「WE ARE NEWS メッセージステッカー」にメッセージを書き込み、対象店舗に掲出されるシートに届ける『WE ARE NEWS BOARD』プロジェクト、ファミクラストア オンライン限定盤の特典に同封される特大ステッカー「WE ARE NEWS PIECE」を全国各地のツアー会場に設置されたトラックに自分自身の手で貼り付ける『WE ARE NEWS PIECE』プロジェクトも実施される。
【初演時の貴重写真】『ゴチ』松下優也らとともに取材会に出席した増田貴久
2028年に迎えるグループ25周年へ向けて始動した新三部作プロジェクト「NEWS 25th ANNIVERSARY TRILOGY WE ARE NEWS」の第一章となる今作では、声優・俳優の津田健次郎が4編のインタールードでナレーションを担当。『3年前のキミへ』という謎めいたタイトルから始まる物語は、“未来からのメッセージ”をテーマに、アルバム全体を一つの作品世界へと導いていく。
楽曲面では、配信中の「KMK」と対をなす、her0ism、MONJOEによるハードなロックナンバー「The boys rock you all!」も登場。miwaが楽曲制作に初参加したサマーソング「サマーサイダー」は小山慶一郎、eill楽曲提供による初恋の切なさを歌ったバラード「恋空」は増田貴久、シティポップにのせて“若者の葛藤”を描写する「TokinoHazama」は加藤シゲアキをフィーチャー。
そのほか、☆Taku Takahashi（m-flo）をはじめ、ぜったくん、篠原とまとなど、NEWSと縁の深いクリエイター陣＝“TeamNEWS”も参加。さらに、昔話「桃太郎」をモチーフに、語り手・小山、鬼・加藤、桃太郎・増田というユニークな構成で描かれる、NEWS史上屈指の問題作とも言える「オニサンコチラ」もラインナップ。
ハイパーポップ、ロック、バラード、シティポップ、サマーソング、そして物語性のある楽曲まで。25周年へと歩み出したNEWSとTeam NEWSが一緒につくりあげる、新たな物語がここから始まる。
また三部作プロジェクトの幕開けとともに、アルバムと連動した3大プロジェクトも始動。初回盤A・初回盤B・通常盤（初回プレス）の3形態購入で応募が可能な、『NEWS大集会2026 -KMK-』を東京・静岡・神戸のツアー会場にて開催。同3形態の先着購入特典として付属する「WE ARE NEWS メッセージステッカー」にメッセージを書き込み、対象店舗に掲出されるシートに届ける『WE ARE NEWS BOARD』プロジェクト、ファミクラストア オンライン限定盤の特典に同封される特大ステッカー「WE ARE NEWS PIECE」を全国各地のツアー会場に設置されたトラックに自分自身の手で貼り付ける『WE ARE NEWS PIECE』プロジェクトも実施される。