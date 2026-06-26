『月刊コミックアライブ』創刊20周年 「アライブクイーン決定戦」など記念企画スタート
KADOKAWAの漫画誌『月刊コミックアライブ』は、26日発売の2026年8月号で創刊20周年を迎えた。これを記念して、大型アニバーサリープロジェクトを始動し、さまざまな企画が発表された。
【画像】投票できる『アライブ』最強ヒロイン12人の集合ビジュアル
■推しのヒロインを王座に導け！「初代アライブクイーン決定戦」開催
コミックアライブ＆アライブ＋が誇る12作品の精鋭ヒロインたちが、記念すべき節目を祝うべく華やかなパーティードレス姿で一堂に集結。読者投票で、いまもっとも輝いている「初代アライブクイーン」を決定する一大イベントを7月31日まで開催。
見事クイーンに輝いたキャラクターは、2027年3月号の「単独表紙」を確約。さらに、その描き下ろし表紙イラストを使用した豪華付録が付いてくる超プレミアムな褒美を用意している。
■アライブの歴史と未来を凝縮！ 豪華付録2点＆読者プレゼント
・付録1：『乙女怪獣キャラメリゼ』特製アクリルスタンド
・付録2：20周年メモリアル小冊子
・全21タイトル！描き下ろし直筆サイン色紙プレゼント
アライブ作家陣による、世界に1枚だけの貴重な「直筆サイン色紙」21枚を抽選で各1名様・計21名様にプレゼントする
■全国対象書店にて特製クリアカードプレゼント
全国対象書店にて、アライブシリーズ・アライブプラスの作品を1点購入につき、アライブ20周年記念「アライブクイーン」クリアカード（全13種）をランダムで1枚プレゼント。
■カドコミ＆ニコニコ漫画でもパーティー！ 電子書籍フェアも同時開催
無料話大量増話＆コイン還元祭を実施。
【クイーン12作品「日替わり24時間全話無料」大開放】
アライブクイーン対象12作品の全話無料公開を日替わりで実施。
期間：2026年6月26日（金）〜2026年7月13日（月）
※土日を除く12日間
◆全話無料スケジュール◆
6月26日：クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった
6月29日：ダンジョンの幼なじみ
6月30日：魔術師クノンは見えている
7月1日：乙女怪獣キャラメリゼ
7月2日：ディーふらぐ！
7月3日：異世界のすみっこで快適ものづくり生活 〜女神さまのくれた工房はちょっとやりすぎ性能だった〜
7月6日：願ってもない追放後からのスローライフ？ 〜引退したはずが成り行きで美少女ギャルの師匠になったらなぜかめちゃくちゃ懐かれた〜
7月7日：双子まとめて『カノジョ』にしない？
7月8日：ラスボス討伐後に始める二周目冒険者ライフ はじまりの街でワケあり美少女たちがめちゃくちゃ懐いてきます
7月9日：Re:ゼロから始める異世界生活 第四章 聖域と強欲の魔女
7月10日：ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 2nd Stage
7月13日：のんのんびより
【超特大ボリューム!! 「1巻分無料」大量増話フェア】
・カドコミ
アライブ＋の250タイトルが1巻分無料公開中！
期間：2026年7月2日（木）11:00まで
アライブクイーン対象12作品が1巻分無料！
期間：2026年7月31日（金）11:00まで
・ニコニコ漫画
アライブクイーン対象12作品が1巻分無料!!
期間：2026年7月31日（金）11:00まで
※さらに7月2日（木）11:00 までは『他校の氷姫を助けたら、お友達から始める事になりました』『モブ司祭だけど、この世界が乙女ゲームだと気づいたのでヒロインを育成します』『りゅうとあまがみ』『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』の4作品も追加で1巻分無料。
■総額20万コインが当たる！ 超大盤振舞いプレゼントキャンペーン
カドコミアプリでアライブクイーン対象12作品の「第1話」を閲覧した方に、抽選でカドコミアプリで使えるコインをプレゼント。
【画像】投票できる『アライブ』最強ヒロイン12人の集合ビジュアル
■推しのヒロインを王座に導け！「初代アライブクイーン決定戦」開催
コミックアライブ＆アライブ＋が誇る12作品の精鋭ヒロインたちが、記念すべき節目を祝うべく華やかなパーティードレス姿で一堂に集結。読者投票で、いまもっとも輝いている「初代アライブクイーン」を決定する一大イベントを7月31日まで開催。
■アライブの歴史と未来を凝縮！ 豪華付録2点＆読者プレゼント
・付録1：『乙女怪獣キャラメリゼ』特製アクリルスタンド
・付録2：20周年メモリアル小冊子
・全21タイトル！描き下ろし直筆サイン色紙プレゼント
アライブ作家陣による、世界に1枚だけの貴重な「直筆サイン色紙」21枚を抽選で各1名様・計21名様にプレゼントする
■全国対象書店にて特製クリアカードプレゼント
全国対象書店にて、アライブシリーズ・アライブプラスの作品を1点購入につき、アライブ20周年記念「アライブクイーン」クリアカード（全13種）をランダムで1枚プレゼント。
■カドコミ＆ニコニコ漫画でもパーティー！ 電子書籍フェアも同時開催
無料話大量増話＆コイン還元祭を実施。
【クイーン12作品「日替わり24時間全話無料」大開放】
アライブクイーン対象12作品の全話無料公開を日替わりで実施。
期間：2026年6月26日（金）〜2026年7月13日（月）
※土日を除く12日間
◆全話無料スケジュール◆
6月26日：クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった
6月29日：ダンジョンの幼なじみ
6月30日：魔術師クノンは見えている
7月1日：乙女怪獣キャラメリゼ
7月2日：ディーふらぐ！
7月3日：異世界のすみっこで快適ものづくり生活 〜女神さまのくれた工房はちょっとやりすぎ性能だった〜
7月6日：願ってもない追放後からのスローライフ？ 〜引退したはずが成り行きで美少女ギャルの師匠になったらなぜかめちゃくちゃ懐かれた〜
7月7日：双子まとめて『カノジョ』にしない？
7月8日：ラスボス討伐後に始める二周目冒険者ライフ はじまりの街でワケあり美少女たちがめちゃくちゃ懐いてきます
7月9日：Re:ゼロから始める異世界生活 第四章 聖域と強欲の魔女
7月10日：ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編 2nd Stage
7月13日：のんのんびより
【超特大ボリューム!! 「1巻分無料」大量増話フェア】
・カドコミ
アライブ＋の250タイトルが1巻分無料公開中！
期間：2026年7月2日（木）11:00まで
アライブクイーン対象12作品が1巻分無料！
期間：2026年7月31日（金）11:00まで
・ニコニコ漫画
アライブクイーン対象12作品が1巻分無料!!
期間：2026年7月31日（金）11:00まで
※さらに7月2日（木）11:00 までは『他校の氷姫を助けたら、お友達から始める事になりました』『モブ司祭だけど、この世界が乙女ゲームだと気づいたのでヒロインを育成します』『りゅうとあまがみ』『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』の4作品も追加で1巻分無料。
■総額20万コインが当たる！ 超大盤振舞いプレゼントキャンペーン
カドコミアプリでアライブクイーン対象12作品の「第1話」を閲覧した方に、抽選でカドコミアプリで使えるコインをプレゼント。
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