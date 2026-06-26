『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月26日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ペットボトルは袋に入れて、ちゃんと結んでいただけると助かります」 「風で飛ばされて道路に散らばると回収できなくなる」と呼びかけ【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「ペットボトルは袋に入れて、ちゃんと結んでいただけると助かります。」と投稿。









集積場に “はだかのまま” 出されたペットボトルの画像を添えて「台風が近付いているので、風で散乱しちゃうので、網の地域は網に入れてくれると助かります！」と呼びかけました。









また「網やコンテナで出す地域はレジ袋から出しても大丈夫です！」と綴り、実際にペットボトルを入れた網のBOXの画像を紹介。









台風が接近する中、「風で飛ばされて道路に散らばると回収できなくなるので、まとめておいていただけると回収が助かります！」と記しています。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】