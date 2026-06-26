党首会談を終え、握手する中道改革連合の小川代表（中央）、立憲民主党の水岡代表（右）、公明党の竹谷代表＝26日午前、国会

中道改革連合の小川淳也、立憲民主党の水岡俊一、公明党の竹谷とし子各代表は26日、国会内で会談した。中道が呼びかける3党合流に関する協議体の設置に合意する見通し。7月17日の今国会会期末を見据えて議論を本格化させる。

小川氏は今月19日、水岡氏、竹谷氏とそれぞれ会談し、協議体設置を要請。協議事項として「組織」「政策」「選挙」の3点を挙げた。公明は24日の中央幹事会で参加を決定。立民も25日の全議員懇談会で参加方針を確認した。