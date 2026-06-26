【W杯2026】益若つばさ、息子＆愛犬と“お揃いコーデ” ユニフォームアレンジの観戦ショットに「益若家 いいチームやん」「可愛さが恐ろしい！」
モデルでタレントの益若つばさ（40）が26日、自身のインスタグラムを更新。息子と“お揃い”コーデでW杯サッカーを応援したショットを公開した。
【画像】ユニ袖を“カット” 益若つばさ、お揃いコーデの観戦ショット
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦の試合終了直後に投稿。「わー！！日本決勝トーナメント進出ーー！」「すごいーー！！大健闘！！朝から最後までドキドキしました」と興奮した様子でコメント。「次回のブラジル戦も深夜だけど観なければ！！」と気合を入れた。
また「サッカー好きの息子が『今年のW杯はみんなでユニフォーム着て応援したい！』との要望で、みんなでお揃いしたよ。うにちゃんも応援！」と、愛犬も一緒に観戦したことを報告。「袖の長さが長くてノースリーブにカットしたよ笑」と、アレンジしたコーデも披露した。
この投稿に「つーちゃん可愛すぎる」「益若家 いいチームやん」「ユニフォームコーデのつばさちゃんの可愛さが恐ろしい！！！」「かわいいカットされてる」「綺麗な母さん」「親子！？こんなママいたら息子さんも鼻が高いだろうな」などの反響が集まった。
【画像】ユニ袖を“カット” 益若つばさ、お揃いコーデの観戦ショット
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦の試合終了直後に投稿。「わー！！日本決勝トーナメント進出ーー！」「すごいーー！！大健闘！！朝から最後までドキドキしました」と興奮した様子でコメント。「次回のブラジル戦も深夜だけど観なければ！！」と気合を入れた。
この投稿に「つーちゃん可愛すぎる」「益若家 いいチームやん」「ユニフォームコーデのつばさちゃんの可愛さが恐ろしい！！！」「かわいいカットされてる」「綺麗な母さん」「親子！？こんなママいたら息子さんも鼻が高いだろうな」などの反響が集まった。