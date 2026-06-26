元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線の遅延について言及した。

「新幹線が遅れてると聞いて、子どもを『前へ前へとにかく前へ』とめっちゃ急かせて、家の片付けとか図書館への返却とか法務局の手続とかやらなきゃなこと全部すっ飛ばして汗だくで駅へ」と、新幹線の遅延情報への対応を告白。

慌てて駅に向かったところ、「そしたらさ、遅延の原因は台風じゃなくてモバイルバッテリーの発火だって。天災じゃなくて人災！！！なにそれ〜！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「おもろい。ほかほかします」などの声が寄せられている。

JR東海は25日夕、台風7号の接近による影響で、東海道新幹線が27日の始発から一部の時間帯や区間で、運休や遅れ、行き先変更などが発生する可能性があると発表した。

同社は、27日を有効期間に含む東海道新幹線の切符を購入済みの乗客が予定を変更する場合、手数料なしで切符の変更や払い戻しを受け付けるとしている。天候を加味した新たな運転計画は、26日午後1時に示す予定としている。

山口氏は東大法学部卒業後、財務省に入省。2008年の退官後は15年まで弁護士として法律事務所に勤務した。その後、ハーバード大ロースクールに留学し、17年にはニューヨーク州で弁護士の資格を取得した。

プライベートでは、23年6月に所属事務所の公式サイトで第1子の出産を報告している。