「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

後半途中から出場したＤＦ瀬古歩夢は「世界のビッグクラブでやってる選手たちとああいうふうに対峙（たいじ）できたことは自分としては非常に楽しい時間になりました」と試合を振り返った。次戦の相手・ブラジルについては「タフなゲームになると思いますけど、今の僕たちならいけると思うし、いい準備をしていきたい」と話した。

試合後、円陣での森保監督の話が長かったように見えたと指摘されると「しっかりリカバリーして。次の試合に向けて１００％で臨めるようなリカバリーをしようっていう話をしてくれました」。インタビュアーの柿谷曜一朗氏とパチッと手を合わせると「おめでとう」と声を掛けられた。