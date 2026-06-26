上田綺世ここにあり。その存在を見せつけたのがチュニジア戦だった。まずは、日本が1-0とリードした31分。板倉滉からの縦パスを受けた上田が、相手ディフェンスラインの動きを見極めながら冷静にタイミングを測り、ペナルティエリアの右外から強烈なシュートをゴール左隅に突き刺した。ゴール後上田は両手を顔の前で合わせ、何かに祈るような仕草で静かに喜びを噛み締めた。

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2点目はすでに3-0となっていた82分、右サイドから佐野海舟があげた折り返しに、ゴール前でフリーになった上田は頭で合わせ、高い技術力で得点を奪った。この時は両手を大きく広げ、やはり静かに得点を喜んだ。



上田綺世 ©JMPA

「前回の大会での悔しい思いをようやく晴らせた」

試合後は「ほっとしてます。ありがとうございます。前回の大会で悔しい思いをしたのでそれをようやく晴らせた気がします」と話した。

前回のカタールW杯ではドイツ、スペインに勝利したことで日本中が沸いたが、上田はこの2試合に出場機会なし。敗れたコスタリカ戦に45分出場したのみだった。歓喜の波に乗ることはできなかった。そんな上田も今回はエースとして期待が寄せられ、しっかりとそれに応えた。安堵も当然だろう。

だが上田は活躍に安堵している場合ではないかもしれない。今や移籍情報ではどのメディアよりも正確と言われるサッカージャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が「上田はイングランドプレミアリーグもしくはドイツブンデスリーガからアプローチを受けている」とXにポストしている。昨季オランダリーグ得点王が、4大リーグで活躍する日は遠くなさそうだ。

上田が欧州に活躍の場を求めたのはカタールW杯前の2022年夏だった。鹿島アントラーズからベルギーのクラブブルッヘに加入。34試合出場18得点の活躍で、翌2023/24シーズンはオランダの名門フェイエノールトにステップアップを果たした。移籍金はフェイエノールトのクラブ史上最高の900万ユーロとも言われ、ロッテルダムの地元ファンやメディアからも大きな期待が寄せられた。だが、このシーズンはリーグ戦では26試合出場で大半が途中出場、5得点2アシストに止まった。もちろん加入したシーズンに5得点というのは決して悪い数字ではないが、何しろ期待が大きかった。

現地メディアから「オランダ語ができない」と批判

地元メディアは決して好意的ではなかった。24/25シーズン序盤の2024年10月、オランダのサッカーメディア、フットバル・インターナショナルは「デ・カイプ（フェイエノールトのホームスタジアムの愛称）の謎、上田綺世」と題した記事を掲載しており、なにが謎なのかいくつか羅列している。

「オランダに来て1年以上になるが上田はオランダ語がほとんどできない。ここに来る前にベルギーで1年過ごしており英語は堪能な様子」

「毎試合後日本メディアの取材にのみ応じる。日本メディアは毎試合取材に訪れるが、上田がなかなか得点を上げないのでいい記事を書くことは簡単ではない」

「日本メディアの取材を受けるときいつも上田は短いお辞儀をして、質問を受け、最後にもお辞儀をする。同胞たちが厳しく批判することは想像しがたいし、ストライカーには敬意が払われている」

なかなかコミュニケーションを取れないフラストレーションでもあったのだろう、オランダメディアと話をしない上田を描写している。続いて上田がなかなか活躍しないことをアルヘメーン・ダグブラッド紙などの記事を引用しながら伝え、最後はチーム内での高い評価を集めていることに触れてこの記事は終わる。

記事の中で同僚でオランダ代表のクインテン・ティンバーは「上田とはよく話をする。みんなが上田を信じているからね」「彼はボールキープが本当に上手い。あとは、僕たちがそのボールをどう活かすかだ。ボールキープが上手く、高くジャンプできて、シュートも上手いなら、自分でもっと活かさなければならない。彼自身もそれを分かっている」と期待を込めてコメントしている。

つまり、「謎」というタイトルの記事でありながら、要は上田が高額移籍金で獲得されながら活躍できていない状況を伝えている記事だった。

そのおよそ半年後の2025年4月。フットバルインターナショナルは上田の単独インタビューに成功する。この時インタビューの待ち合わせ時間前に上田は登場した、と記事にはある。

「普通クラブの広報は選手の登場を待ってくれと記者に連絡するものだが、上田はそうではなかった」

と驚きを綴っている。

記者が食いついた「ヨーロッパと日本の違い」

記事では上田自身の子供時代のこと、鹿島時代のこと、そして欧州でのプレーに順応するのに時間がかかったことなど、丁寧に話を聞いている。このインタビューで記者が食いついているのは、時間に対する感覚の違いの話だ。上田は説明する。

「日本人は物事が約束通りに進むことに慣れすぎていて、一度でもそうでないと戸惑ってしまうんです。オランダは全く違います。他の人は私ほど時間に正確でなくても気にしません。

オランダ人はある種の柔軟性を持っています。電車が少し遅れても、それは仕方がない、という感じです。今、こうした二つの文化の長所と短所が分かって、とても面白いと思っている。その一方で、どうせコントロールできないことについては、少し心配しすぎないようにすることをヨーロッパ人から学びました」

上田が、苦労しながらヨーロッパでの生活に順応していったことが窺える。

「上田はもはや謎ではない」批判から一転、絶賛ムードに

24/25シーズンを経て、オランダでの3シーズン目となる25/26シーズン。開幕から上田は大活躍した。開幕から3戦連発を含め、開幕11試合で13得点。一気にチームのエースのみならずオランダリーグを牽引する存在にのしあがった。

フットバルインターナショナルは2025年10月に、上田を特集。今度のタイトルは「上田はもはや謎ではない」だった。幼少期からの憧れだったロビンファン・ペルシー監督から薫陶を受けていること、このシーズンに加入した渡辺剛との良好な関係が好影響をもたらしているとしている。

記事ではフェイエノールト公式メディアに対して渡辺が「オフの日も一緒にすごしているし、綺世は治療にも一緒に来てくれた。昼も夜も一緒にいるんだ」などと話したことを紹介し、安心できる間柄の選手がきたことでメンタルにも好影響を与えているのだろうとしている。記事の最後には日本語の「七転び八起き」という言葉を用いて上田の状況を紹介しながら、上田の才能が開花したことをこのようにまとめている。

長い間、上田綺世はフェイエノールトの謎の男と見なされていた。900万ユーロという高額な移籍金にもかかわらず、その正体は掴みどころがなかったが今、その謎は解けたようだ。サッカーは必ずしも科学ではない。ストライカーには忍耐が必要だった。そして、レギュラーの座が確約され、尊敬する監督、日本人の友人、そして何よりも、不屈の精神と図太い神経が必要だった。日本語で七転び八起き、というように。

フェイエノールトでも我慢の2年を経て結果を出したように、日本代表においても2大会目の2試合目で上田は結果を出した。つまり、我慢の期間はもう過ぎた。あとはただ、ピッチで暴れ回るだけだ。

（了戒 美子）