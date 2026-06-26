「おもろない試合になりがち」日本がスウェーデンにドロー決着の背景を本田圭佑氏、ズバズバ解説「ミラーシステム」「全く同じシステムになっているので、わかりやすく言えば前に同じ相手がいる」【W杯】

本田氏は決勝トーナメント以降の戦いも見据えている(C)Getty Images

現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組第3戦、日本代表はスウェーデンと対戦し1−1と引き分けた。勝ち点を「5」として2位でグループステージを終了した。決勝ステージ初戦はブラジルと戦うことになった。

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必ず勝利すると臨んだスウェーデン戦で1−1の同点となった森保ジャパン。チュニジア戦では4ゴールと圧倒的な支配力を見せたが、この試合ではなかなか点を奪えず。

背景を同戦解説を務めたサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が切り込んだ。

前半戦はともに無失点となった両リーム、日本代表が得点を奪えなかった理由に関して本田氏は「ミラーシステム」と表現。「全く同じシステムになっているので わかりやすく言えば前に同じ相手がいる」とフォーメーションが似通っていたことで同じような動きを強いられたと分析。

「パス、パス、パスだと相手を崩せない」「同点狙い さすが北欧」と堅い戦術で進めてきたとした。