◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

ＭＦ鎌田大地はボランチでフル出場。日本人初のＷ杯３戦連発はならなかったが、攻守で奮闘した。次戦のブラジル戦に向け「自分たちが積み上げてきたものがあるので変わる必要はないと思う」とした上で「自分たちはもっとカウンターを鋭くできると思うし、もう少しいいカウンターをしないと、ブラジルのような相手には常に守備をするような形になると思うので、しっかりそこらへんはやっていきたい」と修正ポイントを語った。

◆鎌田に聞く

―ボランチで出場。

「相手の最初２枚が強力だと思っていたんですけど、エランガ選手が入ってきて、３枚前線が強烈だったので、僕と（田中）碧でしっかりリスク管理をしながら、あとはロングボールが多い中で、できるだけセカンドボールを拾えるようにというのはやってました」

―失点した後の円陣でどのような話しを。

「少し（中村）敬斗が崩した問題で１０人で戦っていて、その後自分たちのポジションに戻るのが少し遅くて、前に押し込まれるような形になってて、そういうのがあったんで、自分のポジションにできるだけ早く戻ろうという感じで。あとは点を取りに行こうという感じでした」

―中３日でヒューストンでブラジル戦。どのような準備をしていきたい。

「基本的にやっぱり自分たちが積み上げてきたものがあるので、変わる必要はないと思うし。ただ今日も相手の失点の時にオランダ戦に似たような失点の仕方もあったし、ああいうところをしっかりハッキリさせて。あとは自分たちはもっとカウンターを鋭くできると思うし、今日もたくさんいいシチュエーションを作れそうなところで、やっぱりなかなか前に出てなかったんで、もう少しいいカウンターをしないと、ブラジルのような相手には常に守備をするような形になると思うので、しっかりそこらへんはやっていきたいなと思います」

―ブラジル戦へ向けて、サポーターにメッセージを。

「スタジアムの雰囲気もやっぱり青のユニホーム着てくれてるファンがすごい多かったですし。これは本当に普通じゃないと思うし、日本からアメリカの距離を渡って、これだけの人が応援しに来てくれてるっていうのは、本当に自分たちにとって大きなことだし、すごい誇りに思うんで、これからもサポートしていただけたら嬉しいなと思います」