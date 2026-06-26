お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が25日深夜放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。“お笑い怪獣”のかっこよすぎる宴会の内容を語った。

「カッケェ話」をテーマにエピソードを持ち寄った面々。岩井は大先輩、明石家さんまについて「20代のころに定期的に…年2回ぐらいご飯に行かせてもらう会があった」と回想した。

メンバーは平成ノブシコブシ、ピース、ハライチの3組とさんま。「叙々苑の游玄亭に連れて行ってもらった後に、六本木の高級キャバクラに連れて行ってくれるんですよ。めちゃくちゃいい酒とかも頼んで」と豪遊した後、「日本で一番高級なカラオケ店のめちゃくちゃ広いVIPルームに、キャバクラの子もアフターで全員連れて行くんです」と行程を説明した。

カラオケでは「1曲も誰も歌わない。さんまさんがとにかくしゃべって全員を笑わせるだけ」といい、「4時過ぎたら店の前に車が着いてて。帽子かぶって“ほな！”って、お会計が済んでる状態で帰る」と明かした。「かっけえ〜！」の声が上がる中、「こんな人現れないんじゃないか」と評した。

見取り図・盛山晋太郎も最近、さんまにキャバクラに連れて行ってもらったという。「個室で僕と（霜降り明星）せいやとバッテリィズ・エース。誰よりもさんまさんが立って女の子イジったり…1回も座らずにそのまま終わったんです。生で“（恋の）から騒ぎ”と“（踊る）さんま御殿”見てるみたいやった」と振り返り、「ほんとそう！」と岩井もうなずいた。

ヒップホップアーティストのAK−69も「俺の普通の一般人の後輩が新幹線で（さんまと）隣になって、ずーっと大阪に着くまでしゃべってくれてたらしいんですね」と続いた。これには、こたけ正義感が「それ、結構イヤですよね」とぽつり。「いや、さんま師匠やから。光栄なことやろ」と周囲がツッコむ中、「新幹線ってゆっくりしたいじゃないですか」と言って、笑わせていた。