◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

１―１の引き分けでグループ２位に。決勝トーナメント初戦でのブラジルとの激突が決まった一戦について「勝ちたかったという本音はありつつも既に次のブラジル戦に向けて切り替えてると思います」と話し出した本田。「次ですよ、すべては次。ブラジル戦にすべてを賭ける。これは僕たちも一緒だと思います」と気合。

引き分けという結果については「結局、こんなもんじゃないっすかね。突破できたってことだと思いますし、大量得点で勝つ必要はないということもありましたんで、結果的には失点せずに負けなかったということが評価できると思いますし、ポジティブに考えていく必要があると思います」と総括した。

さらにブラジル戦に向け「本当、もう次ですよ。イメージトレーニングを今晩から始めてもらって、生半可じゃないですよ、次は」と繰り返した。

ブラジルの中４日に対して日本は中３日で決戦を迎えることについて「それがキツいんですね。だって、ブラジルは中４日でしょ。それはちょっとね。でも、場所がヒューストンでしょ。それはちょっとマシですね。１位だったら、またモンテレイに行くんでしょ」と続けたところで、ブラジル戦のキックオフが現地時間正午となることを知らされると「１２時って、早っ！ 高校生じゃないのに」と、つぶやいた。

さらに「中３日、ケガ人もそれなりにいそう。コンディション不良の人もいそう。ブラジルも同じような条件でしょうけど、日本代表は次が４試合目。振り返ると４８か国出てますけど、日本代表としては４試合目に勝った過去はないので。次勝たないとベスト１６には行けずに今までの記録には並べないんですけど、試合数だけで言うと４試合目には疲労がくるんですね。この調整をやるということなんで、ある意味では日本の新記録をかけて戦うんです」と話していた。