“180センチの圧巻スタイル”蔦谷里華、初写真集で美ボディ全開 水着＆ランジェリーに挑戦
俳優・モデルの蔦谷里華が、1st写真集『泥中の華』（玄光社）を8月19日に発売する。2024年のデビュー以来、グラビアや映像作品で注目を集める蔦谷にとって初の写真集となり、身長180センチの圧巻のプロポーションを生かした水着やランジェリー姿など、多彩な表情を披露する。
【写真】蔦谷里華の魅力をドラマチックに写し出す
撮影の舞台は沖縄。「自然や緑のあるところが好き」という蔦谷の希望を反映し、森や海などの自然豊かなロケーションに加え、沖縄らしい街並みでも撮影を敢行した。リゾート感あふれるルックをはじめ、エッジの効いたY2Kファッション、艶やかなランジェリー姿にも挑戦し、新たな魅力を切り取っている。
撮影を担当したのは、数々のタレントを撮り下ろしてきた写真家・松岡一哲氏。「日常と非日常」「都会と自然」「素顔と表現者としての佇まい」という二面性をテーマに、蔦谷の魅力をドラマチックに写し出した。
蔦谷は「この写真集には、今の私のすべてを詰め込みました。迷いや焦り、希望や覚悟。泥の中でも華は咲けると信じて進んできた、今の私の記録です」とコメント。「まだ何者でもない私ですが、いつかこの一冊を見返した時に『ここが始まりだった』と思えるような作品になればいいなと思いながら作りました。たくさんの方に見ていただけたらうれしいです！」と完成への思いを語った。
また、写真集の発売を記念し、8月8日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで先行お渡し会を開催。蔦谷本人が写真集を手渡すほか、購入冊数に応じた特典も用意される。
蔦谷は、千葉県出身。身長180センチ。 2024年より俳優・モデルとしての活動を本格化。同年発売の『ヤングキング』で巻頭グラビアを飾り、2025年にはFRIDAYデジタル写真集『天上のヴィーナス』を発売。さらに映像クリエイター集団「こねこフィルム」第2回レギュラー出演者オーディションに合格し多数の作品に出演中。映像とモデルの両分野で活動の幅を広げている。
【写真】蔦谷里華の魅力をドラマチックに写し出す
撮影の舞台は沖縄。「自然や緑のあるところが好き」という蔦谷の希望を反映し、森や海などの自然豊かなロケーションに加え、沖縄らしい街並みでも撮影を敢行した。リゾート感あふれるルックをはじめ、エッジの効いたY2Kファッション、艶やかなランジェリー姿にも挑戦し、新たな魅力を切り取っている。
蔦谷は「この写真集には、今の私のすべてを詰め込みました。迷いや焦り、希望や覚悟。泥の中でも華は咲けると信じて進んできた、今の私の記録です」とコメント。「まだ何者でもない私ですが、いつかこの一冊を見返した時に『ここが始まりだった』と思えるような作品になればいいなと思いながら作りました。たくさんの方に見ていただけたらうれしいです！」と完成への思いを語った。
また、写真集の発売を記念し、8月8日に東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで先行お渡し会を開催。蔦谷本人が写真集を手渡すほか、購入冊数に応じた特典も用意される。
蔦谷は、千葉県出身。身長180センチ。 2024年より俳優・モデルとしての活動を本格化。同年発売の『ヤングキング』で巻頭グラビアを飾り、2025年にはFRIDAYデジタル写真集『天上のヴィーナス』を発売。さらに映像クリエイター集団「こねこフィルム」第2回レギュラー出演者オーディションに合格し多数の作品に出演中。映像とモデルの両分野で活動の幅を広げている。