◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。1−1で引き分けて勝ち点5のF組2位で突破が決まった結果を受けてコメントした。

試合後、スウェーデン戦の総括を求められると「言い方悪いと、おもんない試合になりがちなんで。お互い引き分けでもいけちゃう、様子見、リスク負いたくない、あわよくば勝ちたい、それが見られた試合でしたよね。最後までそれが見られた試合でした。途中でお互いチャンスや得点はありましたが、おもんない試合になりがちですね」と話す。

実況を担当した同局の曽根優アナウンサーが「第3戦は難しいゲームになるんだなということがよく分かるゲームでしたね」と振ると、「そうですね…でも、こんなもんじゃないですかね」と返答。

「結局突破できたといういことだと思いますし大量得点で勝つ必要はね、もちろん勝てればよかったけど、勝つ必要はないということも案としてはありましたので。結果的に負けなかったのが何よりも評価できると思う。それはポジティブに考えていく必要がある」と語った。

そして「次ですよ。イメージトレーニングを今晩から始めてもらって、生半可じゃないですから、次は！」と決勝トーナメント1回戦のブラジル戦（29日、日本時間30日午前2時キックオフ）へテンションアップ。ブラジルは中4日、日本は中3日で迎えることに「それはきつい。ブラジルは中4日でしょ？それはちょっとね」と懸念点を指摘した。

それでも試合場所がヒューストンとなったことに「ちょっとマシですね。1位で勝ってたらモンテレイにまた行くんでしたね」。現地時間29日正午キックオフと聞くと「12時？なるほど…12時て、早っ！高校生じゃないのに」と本音を漏らし、曽根アナを苦笑いさせた。