サッカー北中米Ｗ杯の日本対スウェーデン戦が２６日に行われ、１―１の引き分け後に東京・渋谷のスクランブル交差点は、歓喜するサッカーファンで朝からお祭り騒ぎとなった。通行人からは、あきれ声や共感の声が聞かれた。

交差点付近は、試合終了前からパトカーがスタンバイし、数十人の警察官が規制テープを手に交通整理に当たるなど厳戒態勢となった。「ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ」など周辺ビルの窓際には交差点の様子を撮影するため、スマホやカメラを手にした外国人観光客らが押し押せた。

試合がドローで終了し、日本はグループＦ２位となり決勝トーナメント進出を決めた。その瞬間、歩行者向け信号が青色になると、ユニホーム姿の日本人や外国人が一気に交差点に集結。交差点内では太鼓をたたく人、旭日旗や「おれたちフットボール大好きマン」と書かれた旗を振る人、手を挙げて歓喜する人でどんちゃん騒ぎとなった。

その様子をスマートホンで撮影する人も滞留し大混雑する交差点に向かい、警察官は警笛を吹きながら「走らないで下さい！」「ゆっくりと進みましょう」「車道に出ている方、すぐに歩道に上がって下さい。ドライバーの方が迷惑しています」と拡声機で呼びかけを行った。赤信号になると警察の呼びかけに応じながら人だかりが引き、歩行者向けの青信が青色になると交差点内で再び歓喜の輪が広がった。

交差点付近の通行人からは、「すごい盛り上がってる！」「引き分けだったけど、決勝トーナメント行けてよかった」と歓喜の声も。一方で「まだこんなことやってんのか」「迷惑だし危ない」とため息を漏らす人もいた。