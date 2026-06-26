◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、１ー１で同３８位のスウェーデンに１―１で引き分けて、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

エースＦＷ上田綺世は３試合連続で先発出場した。２得点を挙げた第２戦・チュニジア戦に続く２戦連続ゴールは奪えなかったが、後半２２分に途中交代するまでハードワーク。「勝ちたいゲームだったけど、最低限、しっかり２位突破できたのでよかった」とかみしめた。

◆上田に聞く

―試合を振り返って。

「勝ちたいゲームだったけど最低限、しっかり２位突破できたのでよかった」

―１次リーグの評価は。

「今日みたいなゲームで前半のうちにもう１つ、２つチャンスを作って、チームを楽にできたらもっとよかったけど、それは今日はできなかったので、そこは１つ課題です。今日みたいに苦しいゲーム、失点したり、追いつかれたり、いい流れから流れが変わってもしっかりチームで耐える時間も、しっかり耐えきって勝ち点を拾えた。今後も一体感が大事なので、決勝トーナメントにつながる結果だったと思う」

―日本時間３０日の次戦・ブラジル戦へ。

「まだそこのイメージというよりも、まずはしっかりと体のケアをして、１００％の状態でそれぞれが臨めるようにするのが大事。相手のスカウティングはあるけど、まずは自分たちの準備をしっかりしたい」

―決勝トーナメントへ。

「一戦必勝で、ここから一試合一試合、負けたら終わりの緊張感の中でゲームできるのは、これ以上ない幸せ。日本を背負ってしっかりといい結果を持って帰りたい」