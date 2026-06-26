3児の母・川崎希、W杯イメージの手作り弁当公開「子どもが絶対喜ぶやつ」「細かいところまで丁寧」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの川崎希が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】元AKBママタレ「クオリティ高すぎ」ユニフォーム＆サッカーボール再現の弁当
川崎は「World Cupお弁当にしてみたよ」とつづり、サッカーのワールドカップをイメージしたお弁当の写真を投稿。弁当箱に敷き詰めたそぼろの上に、息子の名前「景寅（かげとら）」の「KAGE」と背番号「10」を海苔で表現した黄色のユニフォームと、サッカーボールのおにぎりが丁寧に盛り付けられている。また、焼き色のついたウインナーやスティック状のにんじん、ブロッコリーなども添えられている。
この投稿に、ファンからは「細かいところまで丁寧」「テンション上がる」「クオリティ高すぎ」「愛情が伝わってくる」「子どもが絶対喜ぶやつ」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBママタレ「クオリティ高すぎ」ユニフォーム＆サッカーボール再現の弁当
◆川崎希、W杯イメージした手作り弁当披露
川崎は「World Cupお弁当にしてみたよ」とつづり、サッカーのワールドカップをイメージしたお弁当の写真を投稿。弁当箱に敷き詰めたそぼろの上に、息子の名前「景寅（かげとら）」の「KAGE」と背番号「10」を海苔で表現した黄色のユニフォームと、サッカーボールのおにぎりが丁寧に盛り付けられている。また、焼き色のついたウインナーやスティック状のにんじん、ブロッコリーなども添えられている。
◆川崎希の投稿に「子どもが絶対喜ぶやつ」の声
この投稿に、ファンからは「細かいところまで丁寧」「テンション上がる」「クオリティ高すぎ」「愛情が伝わってくる」「子どもが絶対喜ぶやつ」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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