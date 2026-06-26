同じ職場の夫と後輩の【とんでもない裏切り】が発覚…ショックを受けた主人公が、まさかの反撃を！？
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。同じ職場で働く夫と、可愛がっていた後輩の不倫が発覚。きっかけは何気なく見たSNSの投稿でした。突然の裏切りに傷つきながらも、主人公は感情に流されることなく証拠を集め、2人と向きあう決意を固めます。
SNSで見つけた違和感と夫への疑念
私と夫は同じ職場で働いていました。結婚して数年が経ち、夫婦関係は順調だと思っていたのです。
ところがある日、職場で可愛がっていた後輩のSNSを何気なく見ていたとき、ある違和感を覚えました。
投稿された写真には、見覚えのあるレストランや、夫が普段使っているものによく似た小物がいくつも写り込んでいたのです。
最初は偶然だと思いました。
しかし、投稿を見返すうちに、不安は次第に大きくなっていきました。
そんななか、夫のスマホに表示された後輩からの親しげなメッセージを目にしてしまったのです。
その瞬間、私のなかで疑惑は確信へと変わりました。
信頼していた夫と後輩に裏切られていた事実に大きなショックを受けましたが、私は泣き寝入りだけはしたくないと思いました。
真実を明らかにするための証拠集め
私はすぐに夫を問い詰めることはしませんでした。
中途半端に追及すれば、証拠を隠される可能性があると考えたからです。
そこで私は、事実を確認するために探偵へ相談することにしました。
調査が進むにつれ、夫と後輩が休日に密会している様子など、言い逃れのできない証拠が次々と集まっていきました。
報告書を見るたびに胸は痛みましたが、職場では何事もなかったかのように振る舞う2人を見ていると、怒りも込み上げてきます。
それでも私は感情を表に出さず、冷静に証拠を整理し続けました。
真実を明らかにするには、焦らず最善のタイミングを待つ必要があると考えていたのです。
後編では、主人公が夫と後輩に反撃。スカッとする展開に...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部