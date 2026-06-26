同じ職場の夫と後輩の【とんでもない裏切り】が発覚…ショックを受けた主人公が、まさかの反撃を！？

読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。同じ職場で働く夫と、可愛がっていた後輩の不倫が発覚。きっかけは何気なく見たSNSの投稿でした。突然の裏切りに傷つきながらも、主人公は感情に流されることなく証拠を集め、2人と向きあう決意を固めます。

私と夫は同じ職場で働いていました。結婚して数年が経ち、夫婦関係は順調だと思っていたのです。

ところがある日、職場で可愛がっていた後輩のSNSを何気なく見ていたとき、ある違和感を覚えました。

投稿された写真には、見覚えのあるレストランや、夫が普段使っているものによく似た小物がいくつも写り込んでいたのです。

最初は偶然だと思いました。

しかし、投稿を見返すうちに、不安は次第に大きくなっていきました。

そんななか、夫のスマホに表示された後輩からの親しげなメッセージを目にしてしまったのです。

その瞬間、私のなかで疑惑は確信へと変わりました。

信頼していた夫と後輩に裏切られていた事実に大きなショックを受けましたが、私は泣き寝入りだけはしたくないと思いました。