誰もが羨むような大金を手に入れれば、人は幸せになれるのでしょうか。内閣府の「国民生活に関する世論調査（令和7年8月）」によると、今後の生活において「物質的な面で生活を豊かにすること」に重きを置きたいと答えた人（46.2％）よりも、「心の豊かさやゆとりのある生活をすること」を重視する人（52.6％）が上回っています。お金は確かに生きていくうえで不可欠ですが、ただ貯め込むこと自体が目的になってしまうと、資産は時に人を孤独にしてしまうようです。不動産投資で3億円もの資産を築きながらも、人生に満足できなかったAさんの事例を紹介します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

50歳バツイチ男性が孤独に沈んだ理由

20年前に離婚を経験して以来、Aさん（50歳）の心からは少しずつ「他人への信頼」が消え失せていきました。「あいつ離婚したんだぜ」といわれることを嫌がるあまり、学生時代の友人や家族とも自ら距離を置くようになります。

しかし本来のAさんは、大学時代に写真サークルに所属して人の笑顔を撮るのが好きな、優しく好奇心旺盛な青年でした。旅先でもすぐに人と打ち解け、後輩からも慕われるような一面を持っていたのです。それが、プライベートの離婚経験や、仕事が上手くいかないもどかしさのなかで、周囲に対して心を閉ざし、徐々に心の余裕を失っていってしまいました。

そんなAさんですが、離婚後に始めた不動産投資が驚くほど成功し、あれよあれよという間に約3億円の資産を築き上げています。

本業の会社員としては目立つ実績のなかったAさんが、これほどの資産を作れた背景には、本人の努力だけでなく大きな時代の追い風がありました。20年以上続いた歴史的な低金利や、都心を中心としたマンション価格の高騰、コロナ後に拍車がかかった不動産バブルなど、運の要素も多分に含まれていたといえます。離婚後に浪費ではなく投資に向かった判断は正しかったですが、こうした波に乗り、なにより「致命的な失敗を避けた」ことが、Aさんの最大の成功要因でした。

しかし、十分な資産を手にしたことで、Aさんの心には「お金がある」という傲慢なプライドが芽生えはじめます。彼にとって“成功者の象徴”として憧れだったタワーマンションへと住まいを移しました。休日はエレベーターで下に降りることすら億劫がり、ラウンジで一人スマホをいじりながらコーヒーをすすり、併設のジムで汗を流す――そんな自己陶酔の時間が、彼の日常となったのです。

「出世できないのにタワマンに住んでいる」と噂され…

タワマン生活を始めたものの、そこでも近所付き合いはなく、結局は一人ぼっちの時間が大半を占めていました。Aさんのお金を目当てに寄ってくる女性も多かったそうですが、過去の離婚経験が邪魔をして、Aさんはどうしても心を許すことができなかったといいます。

会社でも「Aさんはタワマンに住んでいるらしい」と噂になりました。しかし、仕事では部下に追い抜かれ、出世レースからも完全に外れていたため、周囲から羨望の眼差しを向けられることはありませんでした。これだけの資産があれば会社を辞めてもよさそうなものですが、「せっかく投資で増やしたお金を、日々の生活費で目減りさせたくない」という考えから、冷ややかな視線に耐えながら席にしがみつき続けました。

当然、職場でのストレスは限界まで溜まっていきます。Aさんは休憩時間になるとスマホでネットの掲示板やSNSへ、他者への批判的なコメントや上から目線の悪口を書き込むことで鬱憤を発散させていました。

しかし、その悪癖さえも、やがて社内の人間に突き止められてしまいます。「Aさんって、お金持ちみたいだけど気持ち悪いよね」と、女子社員たちが陰で話しているところを耳にした彼は、さらに心を閉ざしていきました。会議では他人の揚げ足ばかりを取り、部下や周囲に嫌味を振りまくようになった結果、ついにリストラの対象となり、会社を追われることに。

絶望した退職の夜、Aさんはヤケを起こしていままでになく飲み歩き、フラフラ車道へと出てしまいました。その直後、車にはねられ、瀕死の重傷を負うという最悪の暗転を迎えてしまったのです。

生死の境でよぎった後悔と、病室で灯った小さな変化

死を覚悟したAさんは、走馬灯のようにこれまでの半生がよぎったそうです。

「生きてきてよかったことは、通帳の残高が増えたことだけだったな。俺が死んだらあのタワマンの部屋と残高はどうなるのかな？ もったいないなぁ。父さんは、男ならなにか成し遂げてから死ね、とよくいっていたけど、鼻で笑って殴られたこともあったな。そういえば、俺はこの50年でなにをしたんだろう」

意識が薄れゆくなかで、ぼんやりと自問自答したと振り返ります。

生死の境をさまよって一命を取り留めたものの、妹が身の回りの世話に来てくれただけで、見舞客は誰一人現れませんでした。

タワマンでも会社でも孤独だったAさんですが、病院で過ごす日々のなかで、彼の心に少しずつ変化が訪れます。看護師や担当医、リハビリの先生たちが優しく接してくれたからです。さらに、同室になったバイク事故で足を骨折した大学生の存在は大きかったといいます。時折会話を交わすうちに、自分の若いときを思い出したり、「自分も子どもがいたらこの子くらいかな？」としみじみ考えたりするようになったとのこと。

3億円のタワマンを捨て、中古の軽バンで踏み出す「本当の人生」

退院後、自宅のタワマンに戻ったAさんは、また特にやることもなく、スマホで自慢や批判を重ねる日々に戻ってしまいました。会社に行かなくなった分、そうした時間はさらに長くなったようです。

ですがAさんの心には、あの病院で過ごした記憶が確かに残っていました。接したことのない年代の違う人と話し、人の優しさに触れた経験が、彼をハッと現実へ引き戻します。

「入院していた時期が一番楽しかったなんて、つまらない人生だな。仕事もクビになったし、本当にこのままなにもしないで人生終わるのかな。俺は何のために3億円も貯めたんだろう」。そんな考えが湧いてきたそうです。そして、同室だった大学生の笑顔が浮かびました。

「そういえば俺、昔は写真サークルに入っていたんだよな。いまでも写真は撮るけど、どうせ暇だし、それならカメラを抱えて日本中を周ってみるか」

そう決意してからのAさんの行動は迅速でした。すっかり飽きてしまったタワマンの生活に見切りをつけ、部屋を売却。昨今の不動産価格の高騰も手伝って、彼の通帳残高はさらに膨らむことになりましたが、もうお金に執着する理由はありません。静かな郊外に小さなアパートを借り、最低限の家電や家具だけを移しました。

Aさんは、手に入れた一台の中古の軽バンに大好きなカメラ機材を積み込んで、1年ほど旅をしました。あえてお金をかけない旅を選ぶことで、眠っていた、世界を美しく切り取ることが好きな「昔の自分」を取り戻せたような充実感が胸に広がったといいます。

50歳になったAさんの「本当の人生」は、まさにこの瞬間から始まったのです。いまのAさんには、かつての孤独で頑なだった面影は、もうどこにもありません。

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表