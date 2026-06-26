再販決定！ 2026年6月発売、実用的で嬉しい「サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ケイカンパニーの「サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ケイカンパニーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー」（税込500円）。全6種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー
▼メーカー
ケイカンパニー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全6種
・ウサハナ
・コロコロクリリン
・シュガーバニーズしろうさ
・シュガーバニーズくろうさ
・ぼんぼんりぼん
・シナモロール※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー」が見逃せない！
ケイカンパニーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー」（税込500円）。全6種のラインアップとなっています。
平成レトロを感じる愛らしいデザインが魅力本アイテムは、どこか懐かしい平成の雰囲気を思い出させてくれるサンリオキャラクターズのペットボトルカバーです。ウサハナやコロコロクリリン、シュガーバニーズなど、当時のファンにはたまらない魅力的なキャラクターたちがラインアップされています。ソックス風のユニークでキャッチーな形状が、日常のペットボトルを可愛らしく彩ってくれます。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ ソックス風ペットボトルカバー
▼メーカー
ケイカンパニー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全6種
・ウサハナ
・コロコロクリリン
・シュガーバニーズしろうさ
・シュガーバニーズくろうさ
・ぼんぼんりぼん
・シナモロール※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)