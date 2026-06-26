お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ラフな姿のプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：バービーさん公式Instagramより）

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お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ラフな姿のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】バービーのラフなプライベートショット

「働いた食って寝る」

バービーさんは「働いた食って寝る」とつづり、6枚の写真を投稿。パジャマ姿でカップ麺を食べる様子です。1枚目はソファに座ってカップ麺を持つカメラ目線のショット、2〜6枚目では麺をすすりもぐもぐ食べる姿を披露しました。

ファンからは、「パジャマのズボンの柄が可愛い」「5枚目の口かわいい」「飾らないところが素敵。本当にほっとする」「カップラーメン食べたくなってきたわー」「かざらないバービーさん大好き」「今日も愛おしさが溢れていて幸せです」「これが素ですよね　いいと思います」「自分をみているようだ」「自然体が好き」と、絶賛の声が集まりました。

娘に寝かしつけられる様子も

普段から日常をおもしろおかしく発信しているバービーさん。15日には「朝から寝かしつけられています」と、娘との親子ショットを公開していました。コメントでは、「ほっこり心温まる投稿」「かわいすぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)