「これが素ですよね」バービー、“働いた食って寝る”カップ麺食べる姿に反響！ 「本当にほっとする」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ラフな姿のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】バービーのラフなプライベートショット
ファンからは、「パジャマのズボンの柄が可愛い」「5枚目の口かわいい」「飾らないところが素敵。本当にほっとする」「カップラーメン食べたくなってきたわー」「かざらないバービーさん大好き」「今日も愛おしさが溢れていて幸せです」「これが素ですよね いいと思います」「自分をみているようだ」「自然体が好き」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】バービーのラフなプライベートショット
「働いた食って寝る」バービーさんは「働いた食って寝る」とつづり、6枚の写真を投稿。パジャマ姿でカップ麺を食べる様子です。1枚目はソファに座ってカップ麺を持つカメラ目線のショット、2〜6枚目では麺をすすりもぐもぐ食べる姿を披露しました。
娘に寝かしつけられる様子も普段から日常をおもしろおかしく発信しているバービーさん。15日には「朝から寝かしつけられています」と、娘との親子ショットを公開していました。コメントでは、「ほっこり心温まる投稿」「かわいすぎます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)