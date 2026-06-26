「イライラして腹が立ったよ」日本戦で存在感を示したスウェーデンのエースが本音を吐露！「引き分けで合格」「後半は日本を上回ったけど…」【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＦの最終戦で日本代表はスウェーデン代表と対戦し、１−１のドローで終えた。０−０で前半を終えると、日本は56分に上田綺世→堂安律とつないで、スルーパスに呼応した前田大然が先制点を奪取。しかし66分にエランガに同点ミドルを決められ、終盤は押し込まれる時間帯もあったがともに勝ち越し点はゲットできず。勝点を５に伸ばした日本は、グループ２位で決勝トーナメント進出を確定させた。
この試合で日本守備陣に脅威を与えたのが、スウェーデン代表のエースであるヴィクトル・ヨケレスだ。アーセナルの得点源は試合後のフラッシュインタビューに応え、「ラウンド32に進めたのはもちろん嬉しいし、目標を達成できてほっとしている。当初をグループ１位を狙っていたし、最後の試合を迎えた時点では２位を狙っていた。だから引き分けでの突破は合格だ」とコメントした。
さらに、「後半は僕たちがどんどん試合をコントロールし、日本を上回るサッカーをしていた。それは良い兆候だけど、もっとチャンスを作る必要があったと思う」と課題を指摘。そのうえで、「僕自身の感触は良かった。ロングボールをかなり競り勝って収めることができたからね。ただ、ボールを収めた時になぜＦＫをもらえなかったのかは分からない。理由は分からないけど、そういう時もある。少なくとも相手には仕事をさせることができた」と話しつつ、「自分の足で立っているのがやっとだと感じるのに、何も取ってもらえないと、当然イライラしていたし腹が立った。でも僕はすべてのボールに対して働き続け、得点機を作ろうとした。それしかできないからね。それは少し火をつける材料にもなる」と本音を明かした。
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居したグループＦは全日程が終了。１位は勝点７のオランダで、２位が勝点５の日本、３位が勝点４のスウェーデンでいずれもベスト32進出が決まった。日本はラウンド32でグループＣ首位通過の王国ブラジルと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
さらに、「後半は僕たちがどんどん試合をコントロールし、日本を上回るサッカーをしていた。それは良い兆候だけど、もっとチャンスを作る必要があったと思う」と課題を指摘。そのうえで、「僕自身の感触は良かった。ロングボールをかなり競り勝って収めることができたからね。ただ、ボールを収めた時になぜＦＫをもらえなかったのかは分からない。理由は分からないけど、そういう時もある。少なくとも相手には仕事をさせることができた」と話しつつ、「自分の足で立っているのがやっとだと感じるのに、何も取ってもらえないと、当然イライラしていたし腹が立った。でも僕はすべてのボールに対して働き続け、得点機を作ろうとした。それしかできないからね。それは少し火をつける材料にもなる」と本音を明かした。
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居したグループＦは全日程が終了。１位は勝点７のオランダで、２位が勝点５の日本、３位が勝点４のスウェーデンでいずれもベスト32進出が決まった。日本はラウンド32でグループＣ首位通過の王国ブラジルと雌雄を決する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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