グループＥの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　北中米ワールドカップで現地６月25日に、グループＥ最終節の２試合が行なわれた。

　キュラソー対コートジボワールは、コートジボワールが２−０で勝利。エクアドル対ドイツは、エクアドルが２−１で競り勝った。

　これで最終順位が確定。勝点６のドイツが１位、同勝点でドイツに敗れているコートジボワールが２位。最終節で勝点を４に伸ばしたエクアドルが３位、１分け２敗で勝点１のキュラソーが４位だ。上位３チームが決勝トーナメント進出を決めた。
 
グループＥの結果
▼第１節
ドイツ ７−１ キュラソー
コートジボワール １−０ エクアドル

▼第２節
ドイツ ２−１ コートジボワール
エクアドル ０−０ キュラソー

▼第３節
エクアドル ２−１ ドイツ
コートジボワール ２−０ キュラソー

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！

 