【Ｗ杯Ｅ組・最終順位】ドイツを破ったエクアドルが勝点４の３位で決勝Ｔ進出。２位はコートジボワール、キュラソーは４位
北中米ワールドカップで現地６月25日に、グループＥ最終節の２試合が行なわれた。
キュラソー対コートジボワールは、コートジボワールが２−０で勝利。エクアドル対ドイツは、エクアドルが２−１で競り勝った。
これで最終順位が確定。勝点６のドイツが１位、同勝点でドイツに敗れているコートジボワールが２位。最終節で勝点を４に伸ばしたエクアドルが３位、１分け２敗で勝点１のキュラソーが４位だ。上位３チームが決勝トーナメント進出を決めた。
グループＥの結果
▼第１節
ドイツ ７−１ キュラソー
コートジボワール １−０ エクアドル
▼第２節
ドイツ ２−１ コートジボワール
エクアドル ０−０ キュラソー
▼第３節
エクアドル ２−１ ドイツ
コートジボワール ２−０ キュラソー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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キュラソー対コートジボワールは、コートジボワールが２−０で勝利。エクアドル対ドイツは、エクアドルが２−１で競り勝った。
これで最終順位が確定。勝点６のドイツが１位、同勝点でドイツに敗れているコートジボワールが２位。最終節で勝点を４に伸ばしたエクアドルが３位、１分け２敗で勝点１のキュラソーが４位だ。上位３チームが決勝トーナメント進出を決めた。
グループＥの結果
▼第１節
ドイツ ７−１ キュラソー
コートジボワール １−０ エクアドル
▼第２節
ドイツ ２−１ コートジボワール
エクアドル ０−０ キュラソー
▼第３節
エクアドル ２−１ ドイツ
コートジボワール ２−０ キュラソー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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