「日本が本当に羨ましい」「ブラジルに勝てるかも」無敗で32強入り！森保Jに韓国“嫉妬”。自分たちは窮地「世界中が我々の敵だ」【W杯】
森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節でスウェーデン代表と対戦。56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
日本は１勝２分、勝点５でフィニッシュ。最終節でチュニジアに３−１で快勝し、勝点を７に伸ばしたオランダに次いでF組２位通過となった。決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）では、C組１位のブラジルと相まみえる。
この戦いを受け、韓国のファンから同国メディア『NAVER』を通じて、次のような声が続々と上がっている。
「日本が本当に羨ましい」
「彼らは再び無敗の記録を続けている」
「日本が無敗で32強進出！」
「本当に強いチームだ。２位にもかかわらず全く満足していない」
「日本はブラジルに勝てるかもしれない」
「韓国は荷物をまとめろ」
「私たちは脱落に近付いている」
「世界中が我々の敵だ」
「オーストラリア、私はあなただけを信じている」
「オーストラリアは絶対に勝たなければならない」
韓国は最終節で南アフリカに０−１で敗れ、A組３位に転落。自力でのグループステージ突破を逃し、他グループの動向を見守るしかない状況になっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本は１勝２分、勝点５でフィニッシュ。最終節でチュニジアに３−１で快勝し、勝点を７に伸ばしたオランダに次いでF組２位通過となった。決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）では、C組１位のブラジルと相まみえる。
「日本が本当に羨ましい」
「彼らは再び無敗の記録を続けている」
「日本が無敗で32強進出！」
「本当に強いチームだ。２位にもかかわらず全く満足していない」
「日本はブラジルに勝てるかもしれない」
「韓国は荷物をまとめろ」
「私たちは脱落に近付いている」
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韓国は最終節で南アフリカに０−１で敗れ、A組３位に転落。自力でのグループステージ突破を逃し、他グループの動向を見守るしかない状況になっている。
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