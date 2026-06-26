◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

DF長友佑都（39＝FC東京）は後半30分から途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。

試合後の取材対応では、海外の記者からイタリア語で質問される場面があった。決勝トーナメント1回戦でいきなる対戦することになるブラジルについて聞かれると、流ちょうなイタリア語で「ブラジルは非常に強い相手。難しい試合になると思うが、自分たちもいいチーム。勝たなければならないし、自分たちなら勝てる」と回答した。

さらに、英語でブラジルのFWネイマールについて問われると、「ネイマールは世界トップレベルの選手。ブラジルに対して100%の力を出せれば」と言葉に力を込めていた。