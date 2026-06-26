◇W杯北中米大会1次リーグF組 スウェーデン1―1日本（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、同組3位スウェーデン（FIFAランク36位）が2位の日本（FIFAランク16位）と1―1のドロー。1勝1分け1敗の勝ち点4で3位が確定。0―1とリードを許したFWアントニー・エランガ（24＝ニューカッスル）が2戦連発となる同点ゴールを決め、2大会ぶりの決勝トーナメント進出に貢献した。

試合は後半11分、FW前田（セルティック）に決められ失点。リードを許したが同16分、FWエランガが右サイドからのカットインから左足一閃。2戦連発となる強烈なミドルシュートをゴール左隅に決め同点。2位浮上とはならなかったが価値ある勝ち点1を獲得し、3位通過を決めた。

ポッター監督は試合後には森保監督とガッチリ握手を交わすと、好守連発のGK鈴木彩ともハグ交わし健闘を称え合い「今回も強豪チームとの対戦となって厳しい試合だった」とコメント。続けて「選手たちを称賛したい。彼らはいつも通り、素晴らしいプレーを見せてくれた」と話した。

さらに「1点ビハインドになっても諦めずに戦い続け、アントニー（エランガ）の活躍には本当に満足している。彼はピッチ外でも素晴らしい選手で、今大会の2点目を決めてくれた」と称賛した。