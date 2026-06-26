◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。ボランチで先発出場したMF鎌田大地（クリスタルパレス）も攻守にチームを支えた。

「エランガ選手も入ってきて3枚、（スウェーデンの）前線が強烈だったので、僕と（田中）碧でしっかりリスク管理しながら、ロングボールが多い中でできるだけセカンドボールを拾えるようにやっていた」と語った。

決勝トーナメント1回戦ではブラジルと対戦する。「基本的に自分たちが積み上げてきたものがあるので変える必要はないと思うし、自分たちはもっとカウンターを鋭くできると思う。きょうもたくさん、いいシチュエーションを作れそうなところでなかなか前にいけていなかった。もう少しいいカウンターをしないと、ブラジルのような相手には、常に守備をするような形になると思うので、しっかりそこらへんはやっていきたい」と表情を引き締めた。